УКР
Новини Припинення вогню між Україною та РФ Гарантії безпеки для України
1 424 15

Україна готова заморозити лінію фронту з РФ, якщо отримає гарантії безпеки, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Україна готова погодитися на замороження поточної лінії фронту в обмін на гарантії безпеки від союзників. 

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова заморозити лінію фронту, якщо отримає гарантії безпеки. Я вважаю, що є основа для мирної угоди. І тепер нам просто потрібно переконатися, що це станеться… Найважливішим у цьому контексті цієї війни є гарантії безпеки та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе", - наголосив дипломат. 

На думку Вітакера, є можливість розгортання на території України миротворців чи інструкторів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США надають Україні зброю для ударів у глиб Росії, - посол США у НАТО Вітакер

За його словами, саме такі гарантії безпеки дозволять президенту України Володимиру Зеленському погодитися на мирну угоду з РФ.

"Якщо він відчуває, що війна не розпочнеться знову, тоді він набагато швидше укладе угоду... Яка б не була ця угода, чи то захист російських церков в Україні, чи російськомовних громадян України, я думаю, що зараз вже існує певна основа. Було проведено достатньо обговорень", - додав Вітакер. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів, про які гарантії безпеки говорили на саміті "Коаліції охочих": Сильна українська армія, американська зброя, засоби ППО

Автор: 

війна в Україні (6078) гарантії безпеки (285) припинення вогню (343) Вітакер Метью (21)
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
09.09.2025 17:36 Відповісти
+2
..та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе .. Коротше кажучи - їб..ься самі , в вас же така армія..
показати весь коментар
09.09.2025 17:38 Відповісти
Що воно меле...
показати весь коментар
09.09.2025 17:36 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 17:36 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 17:38 Відповісти
саме так. Ми готові відкупитися грошима аби нічого не робити
показати весь коментар
09.09.2025 17:42 Відповісти
Яка б не була ця угода, чи то захист російських церков в Україні, чи російськомовних громадян України,- що за маячня????
показати весь коментар
09.09.2025 17:40 Відповісти
Консерва. Гнила. Відкрили - і засмерділо.
показати весь коментар
09.09.2025 17:43 Відповісти
Якби ви дали нам гарантії безпеки десь у 2015-16, лінія фронту була б давно заморожена.
показати весь коментар
09.09.2025 17:42 Відповісти
Це не нам гарантії, це російській церкві та узькочелюстним, дочитуйте до кінця.
показати весь коментар
09.09.2025 17:45 Відповісти
Україна не готова заморозити лінію фронту з кацапами, а ваші т.з. гарантії можете запихнути у дупу вашому президентові; ми вже маємо "гарантії" з 94-го року.
показати весь коментар
09.09.2025 17:44 Відповісти
Не зрозуміло для чого це потрібно РФ? їх теперішня війна і щоденні просування вповні влаштовують.
показати весь коментар
09.09.2025 17:50 Відповісти
чимось схоже на небензю..., але чим !?
показати весь коментар
09.09.2025 17:55 Відповісти
Почему сша регулярно глаголит от чужого имени? Это выглядит мерзко.
показати весь коментар
09.09.2025 18:02 Відповісти
війна не закінчиться вже навіть кордонами 1991 року. А поки одна зі сторін не буде знищена. Якось вже втомило слухати маячню вестернів.
показати весь коментар
09.09.2025 18:08 Відповісти
 
 