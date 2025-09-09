Украина готова заморозить линию фронта с РФ, если получит гарантии безопасности, - посол США при НАТО Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина готова согласиться на заморозку текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности от союзников.
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
"Украина готова заморозить линию фронта, если получит гарантии безопасности. Я считаю, что есть основа для мирного соглашения. И теперь нам просто нужно убедиться, что это произойдет... Важнейшим в этом контексте этой войны являются гарантии безопасности и обеспечение того, чтобы Украина, которая имеет самую большую армию в Европе сейчас, проверенную в боях и с боевым опытом, могла защитить себя", - подчеркнул дипломат.
По мнению Уитакера, есть возможность развертывания на территории Украины миротворцев или инструкторов.
По его словам, именно такие гарантии безопасности позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на мирное соглашение с РФ.
"Если он чувствует, что война не начнется снова, тогда он гораздо быстрее заключит соглашение... Какое бы ни было это соглашение, будь то защита русских церквей в Украине, или русскоязычных граждан Украины, я думаю, что сейчас уже существует определенная основа. Было проведено достаточно обсуждений", - добавил Уитакер.
