Украина готова заморозить линию фронта с РФ, если получит гарантии безопасности, - посол США при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина готова согласиться на заморозку текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности от союзников.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова заморозить линию фронта, если получит гарантии безопасности. Я считаю, что есть основа для мирного соглашения. И теперь нам просто нужно убедиться, что это произойдет... Важнейшим в этом контексте этой войны являются гарантии безопасности и обеспечение того, чтобы Украина, которая имеет самую большую армию в Европе сейчас, проверенную в боях и с боевым опытом, могла защитить себя", - подчеркнул дипломат.

По мнению Уитакера, есть возможность развертывания на территории Украины миротворцев или инструкторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предоставляют Украине оружие для ударов в глубь России, - посол США в НАТО Уитакер

По его словам, именно такие гарантии безопасности позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на мирное соглашение с РФ.

"Если он чувствует, что война не начнется снова, тогда он гораздо быстрее заключит соглашение... Какое бы ни было это соглашение, будь то защита русских церквей в Украине, или русскоязычных граждан Украины, я думаю, что сейчас уже существует определенная основа. Было проведено достаточно обсуждений", - добавил Уитакер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал, о каких гарантиях безопасности говорили на саммите "Коалиции желающих": Сильная украинская армия, американское оружие, средства ПВО