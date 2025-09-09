РУС
Украина готова заморозить линию фронта с РФ, если получит гарантии безопасности, - посол США при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина готова согласиться на заморозку текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности от союзников.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова заморозить линию фронта, если получит гарантии безопасности. Я считаю, что есть основа для мирного соглашения. И теперь нам просто нужно убедиться, что это произойдет... Важнейшим в этом контексте этой войны являются гарантии безопасности и обеспечение того, чтобы Украина, которая имеет самую большую армию в Европе сейчас, проверенную в боях и с боевым опытом, могла защитить себя", - подчеркнул дипломат.

По мнению Уитакера, есть возможность развертывания на территории Украины миротворцев или инструкторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предоставляют Украине оружие для ударов в глубь России, - посол США в НАТО Уитакер

По его словам, именно такие гарантии безопасности позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на мирное соглашение с РФ.

"Если он чувствует, что война не начнется снова, тогда он гораздо быстрее заключит соглашение... Какое бы ни было это соглашение, будь то защита русских церквей в Украине, или русскоязычных граждан Украины, я думаю, что сейчас уже существует определенная основа. Было проведено достаточно обсуждений", - добавил Уитакер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал, о каких гарантиях безопасности говорили на саммите "Коалиции желающих": Сильная украинская армия, американское оружие, средства ПВО

+5
09.09.2025 17:36 Ответить
+4
Яка б не була ця угода, чи то захист російських церков в Україні, чи російськомовних громадян України,- що за маячня????
09.09.2025 17:40 Ответить
+3
..та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе .. Коротше кажучи - їб..ься самі , в вас же така армія..
09.09.2025 17:38 Ответить
Що воно меле...
09.09.2025 17:36 Ответить
09.09.2025 17:36 Ответить
На куйла не схожий!
09.09.2025 18:22 Ответить
це ви в адептів зєлі спитайте на кого він схожий.
09.09.2025 18:26 Ответить
..та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе .. Коротше кажучи - їб..ься самі , в вас же така армія..
09.09.2025 17:38 Ответить
саме так. Ми готові відкупитися грошима аби нічого не робити
09.09.2025 17:42 Ответить
Яка б не була ця угода, чи то захист російських церков в Україні, чи російськомовних громадян України,- що за маячня????
09.09.2025 17:40 Ответить
Консерва. Гнила. Відкрили - і засмерділо.
09.09.2025 17:43 Ответить
Якби ви дали нам гарантії безпеки десь у 2015-16, лінія фронту була б давно заморожена.
09.09.2025 17:42 Ответить
Це не нам гарантії, це російській церкві та узькочелюстним, дочитуйте до кінця.
09.09.2025 17:45 Ответить
Україна не готова заморозити лінію фронту з кацапами, а ваші т.з. гарантії можете запихнути у дупу вашому президентові; ми вже маємо "гарантії" з 94-го року.
09.09.2025 17:44 Ответить
Не зрозуміло для чого це потрібно РФ? їх теперішня війна і щоденні просування вповні влаштовують.
09.09.2025 17:50 Ответить
чимось схоже на небензю..., але чим !?
09.09.2025 17:55 Ответить
Почему сша регулярно глаголит от чужого имени? Это выглядит мерзко.
09.09.2025 18:02 Ответить
Це він помилково !
09.09.2025 18:15 Ответить
війна не закінчиться вже навіть кордонами 1991 року. А поки одна зі сторін не буде знищена. Якось вже втомило слухати маячню вестернів.
09.09.2025 18:08 Ответить
на какую страну делать ставку на выирыш посоветуешь?
09.09.2025 18:17 Ответить
Пити треба менше !
09.09.2025 18:16 Ответить
Від Зельоних забирають каву в Ялті!!!!
09.09.2025 18:21 Ответить
то родич трАмпа
09.09.2025 18:26 Ответить
 
 