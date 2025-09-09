Німеччина виділить 300 млн євро на закупівлю українських далекобійних дронів, - Пісторіус

Індустрія дронів

Німеччина закупить далекобійних дронів українського виробництва на суму 300 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро", - розповів він.

Він додав, що зазначені контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів, вироблених в Україні.

"Вони є гнучкими та включають можливість збільшення обсягів постачання", - пояснив глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус також закликав усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.

