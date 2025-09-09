УКР
Новини Засідання Рамштайну
704 9

Німеччина виділить 300 млн євро на закупівлю українських далекобійних дронів, - Пісторіус

Індустрія дронів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Німеччина закупить далекобійних дронів українського виробництва на суму 300 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро", - розповів він.

Він додав, що зазначені контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів, вироблених в Україні.

Читайте: Німеччина розпочала передачу Patriot для України, - Пісторіус

"Вони є гнучкими та включають можливість збільшення обсягів постачання", - пояснив глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус також закликав усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.

Також читайте: Британія поставить Україні тисячі далекобійних дронів, - Гілі

Автор: 

дрони (5458) Пісторіус Борис (302) Рамштайн (185) війна в Україні (6105)
Сортувати:
Головне шоб у власниках тих підприємств не було Міндічєй, Арахамій і ішної зєльоной шобли! Бо ******** відсотків 75%! Вони вже навчились відправляти "на фронт" дрони лише по документах (актах), а там вони типу були застосовані (насправді ні) - а гроші розсовувати по кишенях

09.09.2025 20:01 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 20:01 Відповісти
Тільки в обмін на далекобійні ракети. І треба ще німцям років десять мозок потрахати, як це Шольц робив.

09.09.2025 20:03 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 20:03 Відповісти
Они закупают для ЗСУ.
показати весь коментар
09.09.2025 20:18 Відповісти
Пи*дить стало легче, пи*дить стало веселее.
показати весь коментар
09.09.2025 20:16 Відповісти
мародерів потрібно 3,14.дити.
показати весь коментар
09.09.2025 20:51 Відповісти
Це добре, але держприймання дронів повинні здійснювати Стерненко та Мадяр, а не зелена корумпована шобла та їх дуполизи.

09.09.2025 20:48 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 20:48 Відповісти
Знайшов чесних прийомщиків
показати весь коментар
09.09.2025 21:17 Відповісти
Стерненко заявив що 60% дронів що постачают ЗСУ не діючі, то що за ці кошти отримае армія?

09.09.2025 20:48 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 20:48 Відповісти
залежить від прийомщиків. один раз отримають 3,14.дюлей за такі "дрони", приймати будуть їх в пакетах.

09.09.2025 20:55 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 20:55 Відповісти
 
 