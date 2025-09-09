РУС
Заседание Рамштайна
Германия выделит 300 млн евро на закупку украинских дальнобойных дронов, - Писториус

Индустрия дронов

Министр обороны Германии Борис Писториус

Германия закупит дальнобойных дронов украинского производства на сумму 300 миллионов евро.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Германия начнет новую инициативу "deep strike" и усилит свою поддержку закупки беспилотников дальнего действия с оборонной промышленностью Украины. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро", - рассказал он.

Он добавил, что указанные контракты предусматривают поставку нескольких тысяч беспилотников дальнего радиуса действия различных типов, произведенных в Украине.

Читайте: Германия начала передачу Patriot для Украины, - Писториус

"Они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок", - пояснил глава Минобороны Германии.

Писториус также призвал всех партнеров присоединиться к этой инициативе.

Также читайте: Британия поставит Украине тысячи дальнобойных дронов, - Гили

дроны (4578) Писториус Борис (255) Рамштайн (180) война в Украине (6059)
Топ комментарии
Головне шоб у власниках тих підприємств не було Міндічєй, Арахамій і ішної зєльоной шобли! Бо ******** відсотків 75%! Вони вже навчились відправляти "на фронт" дрони лише по документах (актах), а там вони типу були застосовані (насправді ні) - а гроші розсовувати по кишенях
показать весь комментарий
09.09.2025 20:01 Ответить
Тільки в обмін на далекобійні ракети. І треба ще німцям років десять мозок потрахати, як це Шольц робив.
показать весь комментарий
09.09.2025 20:03 Ответить
Они закупают для ЗСУ.
показать весь комментарий
09.09.2025 20:18 Ответить
Я не знайшов такої інформації в статті.
Якщо вона у Вас є, будь ласка дайте посилання.
показать весь комментарий
09.09.2025 21:54 Ответить
Ну, якщо німці закуповують в України дрони для ЗСУ, то це офігенно. То ж треба до такого додуматись: хочете, щоби ми воювали - купіть у нас наші дрони і подаруйте їх нам. От це дійсно бізнесмени. Я думаю герої Ільфа і Петова "12 стільців" далеко позаду в порівнянні зі ********* українськими іноваціями.
показать весь комментарий
09.09.2025 22:08 Ответить
мародерів потрібно 3,14.дити.
показать весь комментарий
09.09.2025 20:51 Ответить
Це добре, але держприймання дронів повинні здійснювати Стерненко та Мадяр, а не зелена корумпована шобла та їх дуполизи.
показать весь комментарий
09.09.2025 20:48 Ответить
Знайшов чесних прийомщиків
показать весь комментарий
09.09.2025 21:17 Ответить
І не сподівайся - тебе ми точно туда не зарахуємо!
показать весь комментарий
09.09.2025 21:55 Ответить
Стерненко заявив що 60% дронів що постачают ЗСУ не діючі, то що за ці кошти отримае армія?
показать весь комментарий
09.09.2025 20:48 Ответить
залежить від прийомщиків. один раз отримають 3,14.дюлей за такі "дрони", приймати будуть їх в пакетах.
показать весь комментарий
09.09.2025 20:55 Ответить
ви що хочете залишити ЗСУ без генералів?
показать весь комментарий
09.09.2025 21:52 Ответить
То нафіга волонтери збирають гроші на дрони? Ага. Щоби потім ці дрони перепродати Німеччині і наварити. Ну, інаше ніяк.
показать весь комментарий
09.09.2025 22:02 Ответить
 
 