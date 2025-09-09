Германия выделит 300 млн евро на закупку украинских дальнобойных дронов, - Писториус

Индустрия дронов

Германия закупит дальнобойных дронов украинского производства на сумму 300 миллионов евро.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Германия начнет новую инициативу "deep strike" и усилит свою поддержку закупки беспилотников дальнего действия с оборонной промышленностью Украины. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро", - рассказал он.

Он добавил, что указанные контракты предусматривают поставку нескольких тысяч беспилотников дальнего радиуса действия различных типов, произведенных в Украине.

"Они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок", - пояснил глава Минобороны Германии.

Писториус также призвал всех партнеров присоединиться к этой инициативе.

