Росія готувала дронові атаки Польщі з липня: на БПЛА вже фіксувались польські SIM-карти, - ЗМІ

Окупанти вже давно використовують 4G-модеми із SIM-картами для передачі розвідувальної інформації зі своїх дронів, а на збитих в Україні російських БПЛА польські "сімки" помітили ще на початку липня, про що Варшава була попереджена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цілеспрямована російська атака по території Польщі далекобійними дронами у ніч на 10 вересня, яку в польському уряді назвали "безпрецедентним порушенням повітряного простору" та "масштабною провокацією", далеко не перший епізод поступової ескалації Кремля, пише Defence Express.

Більше того, все вказує на те, що готувалась ця та інші аналогічні атаки доволі давно. Зокрема ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Окрім польських "сімок", також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. У звіті було закріплено, що це прямо вказує на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Також у звіті, авторство якого невідомо, але очевидно мова йде про доволі високий рівень, прямо зазначено: "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках".

