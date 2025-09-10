УКР
Новини ППО Польщі
3 550 23

Росія готувала дронові атаки Польщі з липня: на БПЛА вже фіксувались польські SIM-карти, - ЗМІ

Росія готувала дронові атаки Польщі з липня

Окупанти вже давно використовують 4G-модеми із SIM-картами для передачі розвідувальної інформації зі своїх дронів, а на збитих в Україні російських БПЛА польські "сімки" помітили ще на початку липня, про що Варшава була попереджена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цілеспрямована російська атака по території Польщі далекобійними дронами у ніч на 10 вересня, яку в польському уряді назвали "безпрецедентним порушенням повітряного простору" та "масштабною провокацією", далеко не перший епізод поступової ескалації Кремля, пише Defence Express. 

Більше того, все вказує на те, що готувалась ця та інші аналогічні атаки доволі давно. Зокрема ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Також читайте: НАТО сьогодні обговорюватиме, як реагувати на заліт російських дронів у Польщу

Окрім польських "сімок", також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. У звіті було закріплено, що це прямо вказує на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Також у звіті, авторство якого невідомо, але очевидно мова йде про доволі високий рівень, прямо зазначено: "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито, - Туск

Автор: 

обстріл (30801) Польща (8814) росія (67621)
Топ коментарі
+20
Ні, це не напад росії на НАТО. Це все Україна намагається втягнути альянс у третю світову.
Якби Трамп був президентом, то в шахедах не було б польських SIM карток. Це все демократи винні і ця війна - війна Байдена.
показати весь коментар
10.09.2025 12:07 Відповісти
+12
Поляки можуть своїх "рольників" вислати на кордон - вони стримають будь яке кацапське вторгнення !
П.С - а дронам і ракетам , які летять на Польщу , розкажіть про "валинськурізанину" - нехай послухають
показати весь коментар
10.09.2025 12:08 Відповісти
+9
це тіки початок
далі будуть ракети
показати весь коментар
10.09.2025 12:05 Відповісти
Варшава була на стрьомі?
показати весь коментар
10.09.2025 12:04 Відповісти
це тіки початок
далі будуть ракети
показати весь коментар
10.09.2025 12:05 Відповісти
Не буде ракет. Кацапи пісяються вдарити ракетами по блоку НАТО. З дронами вони можуть відбріхуватися, що то українські РЕБ збили кацапські дрони з цілей.
показати весь коментар
10.09.2025 12:12 Відповісти
а під Бидгощем шо то було - ромашки?
показати весь коментар
10.09.2025 12:13 Відповісти
Так. У квітні поблизу міста Бидгощ на заході Польщі знайшли саме російську крилату ракету Х-55. Про це повідомляє польське видання RMF FM із посиланням на попередні висновки Технологічного інституту ВПС Польщі, який проводив експертизу цього об'єкта для прокуратури.
показати весь коментар
10.09.2025 12:32 Відповісти
Скоріше б......
показати весь коментар
10.09.2025 12:29 Відповісти
не варто так нам мислити
це тіки попередження полякам
показати весь коментар
10.09.2025 12:41 Відповісти
Ні, це не напад росії на НАТО. Це все Україна намагається втягнути альянс у третю світову.
Якби Трамп був президентом, то в шахедах не було б польських SIM карток. Це все демократи винні і ця війна - війна Байдена.
показати весь коментар
10.09.2025 12:07 Відповісти
Ці баяни треба трошки освіжать свіжаками - старе всім набридло:
- чорношкірий демократ Обама віддав Крим
- а Трамп дав джавеліни якими відбили напад на Київ
- хоча Київ путін не хотів брати Киїів бо його попросила Європа
- він просто повертався з навчать у Білорусі в росію
...
показати весь коментар
10.09.2025 12:45 Відповісти
- Якби шахеди летіли б не через поля, а по шосе, вони б вже захопили Варшаву
показати весь коментар
10.09.2025 12:48 Відповісти
Поляки можуть своїх "рольників" вислати на кордон - вони стримають будь яке кацапське вторгнення !
П.С - а дронам і ракетам , які летять на Польщу , розкажіть про "валинськурізанину" - нехай послухають
показати весь коментар
10.09.2025 12:08 Відповісти
Аж якось неочікувано таке від ****** після таких виборів у Польщі!?!?
За что, мабуть, запитав Навроцький??
показати весь коментар
10.09.2025 12:08 Відповісти
Кацапи, ви навіть якщо в'їбете по Варшаві, пшеки, як і вся їх коаліція висловить обеспокоенность. Сцикуни, навіть і після цього не можуть дати Україні десяток Петріотів, достатньо, щоб прикрити не тільки українське небо, але і їх озабочені дупи.
показати весь коментар
10.09.2025 12:09 Відповісти
на збитих в Україні російських БПЛА польські "сімки" помітили ще на початку липня. То виходить рашисти таки праві що вони воюють з НАТО вже давно, тільки Україна стоїть у них на шляху. Цікаво що Тампон і Віткоф скажуть. Поляки спровокували ***** бо притісняли жителів дамбаса? Чи все одно буде Україна винувата.
показати весь коментар
10.09.2025 12:09 Відповісти
Вангую, що Тампон заявить що потрібно віддати Сосії Сувалькський коридор щоб припинити війну
показати весь коментар
10.09.2025 12:11 Відповісти
В там ще й "ученія"...
показати весь коментар
10.09.2025 12:11 Відповісти
Польські картки для роумінгу в Україні, бо роумінг між українськими операторами більш ускладнений, ніж якщо картка польська.
показати весь коментар
10.09.2025 12:17 Відповісти
Запитання - а деж вони взяли ті сімки?
Відповідь - при той чисельністі кацапів у Польші це проста справа. Кацапі у Варшаві та Лодзі з Краковом і Гданську пасутся чисельними стадами.
показати весь коментар
10.09.2025 12:19 Відповісти
Тут при купівлі сімки, вимагають паспорт,
але є можливість купити через інтернет, на тім же Аллегро. без паспорта ....
показати весь коментар
10.09.2025 12:49 Відповісти
Та я вас благаю. Як казав син турецькопідданого - при тому розвітку друкованой продукції надрукувати дві-три тисячи польських паспортів для кацапів не визиває ніяких труднощів.
показати весь коментар
10.09.2025 12:53 Відповісти
в польше как и в Украине есть куча тупорылых продажных зрадников или просто засланных агентов - сим карта это мелочи..
показати весь коментар
10.09.2025 13:11 Відповісти
Ось й почалось вторгнення рашистського чобота у Європу!
Європе, мобілізуйся!
показати весь коментар
10.09.2025 13:25 Відповісти
Тепер ви розумієте чому санкції потрібні????? ( При педалюванні чесного їх дотримання і принциповості).
Вони будь яку штуку імпортовану будуть використовувати для зброї!!!
Моторчики, батарейки, джпс-модеми, сімки, процесори тощо тощо геть усе!!!!
показати весь коментар
10.09.2025 15:26 Відповісти
 
 