Росія готувала дронові атаки Польщі з липня: на БПЛА вже фіксувались польські SIM-карти, - ЗМІ
Окупанти вже давно використовують 4G-модеми із SIM-картами для передачі розвідувальної інформації зі своїх дронів, а на збитих в Україні російських БПЛА польські "сімки" помітили ще на початку липня, про що Варшава була попереджена.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цілеспрямована російська атака по території Польщі далекобійними дронами у ніч на 10 вересня, яку в польському уряді назвали "безпрецедентним порушенням повітряного простору" та "масштабною провокацією", далеко не перший епізод поступової ескалації Кремля, пише Defence Express.
Більше того, все вказує на те, що готувалась ця та інші аналогічні атаки доволі давно. Зокрема ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.
Також читайте: НАТО сьогодні обговорюватиме, як реагувати на заліт російських дронів у Польщу
Окрім польських "сімок", також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. У звіті було закріплено, що це прямо вказує на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.
Також у звіті, авторство якого невідомо, але очевидно мова йде про доволі високий рівень, прямо зазначено: "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
далі будуть ракети
це тіки попередження полякам
Якби Трамп був президентом, то в шахедах не було б польських SIM карток. Це все демократи винні і ця війна - війна Байдена.
- чорношкірий демократ Обама віддав Крим
- а Трамп дав джавеліни якими відбили напад на Київ
- хоча Київ путін не хотів брати Киїів бо його попросила Європа
- він просто повертався з навчать у Білорусі в росію
...
П.С - а дронам і ракетам , які летять на Польщу , розкажіть про "валинськурізанину" - нехай послухають
За что, мабуть, запитав Навроцький??
Відповідь - при той чисельністі кацапів у Польші це проста справа. Кацапі у Варшаві та Лодзі з Краковом і Гданську пасутся чисельними стадами.
але є можливість купити через інтернет, на тім же Аллегро. без паспорта ....
Європе, мобілізуйся!
Вони будь яку штуку імпортовану будуть використовувати для зброї!!!
Моторчики, батарейки, джпс-модеми, сімки, процесори тощо тощо геть усе!!!!