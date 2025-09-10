РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости ПВО Польши
3 467 22

Россия готовила дронные атаки Польши с июля: на БПЛА уже фиксировались польские SIM-карты, - СМИ

Россия готовила дронные атаки на Польшу с июля

Оккупанты уже давно используют 4G-модемы с SIM-картами для передачи разведывательной информации со своих дронов, а на сбитых в Украине российских БПЛА польские "семерки" заметили еще в начале июля, о чем Варшава была предупреждена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, целенаправленная российская атака по территории Польши дальнобойными дронами в ночь на 10 сентября, которую в польском правительстве назвали "беспрецедентным нарушением воздушного пространства" и "масштабной провокацией", далеко не первый эпизод постепенной эскалации Кремля, пишет Defence Express.

Более того, все указывает на то, что готовилась эта и другие аналогичные атаки довольно давно. В частности, еще в начале июля в самой Польше была опубликована информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотниках находят 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Также читайте: НАТО сегодня будет обсуждать, как реагировать на залет российских дронов в Польшу

Кроме польских "симок", также в одном из дронов было найдено SIM-карту литовского оператора. В отчете было закреплено, что это прямо указывает на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

Также в отчете, авторство которого неизвестно, но очевидно речь идет о довольно высоком уровне, прямо указано: "считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты, - Туск

Автор: 

обстрел (29464) Польша (8663) россия (97131)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ні, це не напад росії на НАТО. Це все Україна намагається втягнути альянс у третю світову.
Якби Трамп був президентом, то в шахедах не було б польських SIM карток. Це все демократи винні і ця війна - війна Байдена.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:07 Ответить
+11
Поляки можуть своїх "рольників" вислати на кордон - вони стримають будь яке кацапське вторгнення !
П.С - а дронам і ракетам , які летять на Польщу , розкажіть про "валинськурізанину" - нехай послухають
показать весь комментарий
10.09.2025 12:08 Ответить
+8
це тіки початок
далі будуть ракети
показать весь комментарий
10.09.2025 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Варшава була на стрьомі?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:04 Ответить
це тіки початок
далі будуть ракети
показать весь комментарий
10.09.2025 12:05 Ответить
Не буде ракет. Кацапи пісяються вдарити ракетами по блоку НАТО. З дронами вони можуть відбріхуватися, що то українські РЕБ збили кацапські дрони з цілей.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:12 Ответить
а під Бидгощем шо то було - ромашки?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:13 Ответить
Так. У квітні поблизу міста Бидгощ на заході Польщі знайшли саме російську крилату ракету Х-55. Про це повідомляє польське видання RMF FM із посиланням на попередні висновки Технологічного інституту ВПС Польщі, який проводив експертизу цього об'єкта для прокуратури.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:32 Ответить
Скоріше б......
показать весь комментарий
10.09.2025 12:29 Ответить
не варто так нам мислити
це тіки попередження полякам
показать весь комментарий
10.09.2025 12:41 Ответить
Ні, це не напад росії на НАТО. Це все Україна намагається втягнути альянс у третю світову.
Якби Трамп був президентом, то в шахедах не було б польських SIM карток. Це все демократи винні і ця війна - війна Байдена.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:07 Ответить
Ці баяни треба трошки освіжать свіжаками - старе всім набридло:
- чорношкірий демократ Обама віддав Крим
- а Трамп дав джавеліни якими відбили напад на Київ
- хоча Київ путін не хотів брати Киїів бо його попросила Європа
- він просто повертався з навчать у Білорусі в росію
...
показать весь комментарий
10.09.2025 12:45 Ответить
- Якби шахеди летіли б не через поля, а по шосе, вони б вже захопили Варшаву
показать весь комментарий
10.09.2025 12:48 Ответить
Поляки можуть своїх "рольників" вислати на кордон - вони стримають будь яке кацапське вторгнення !
П.С - а дронам і ракетам , які летять на Польщу , розкажіть про "валинськурізанину" - нехай послухають
показать весь комментарий
10.09.2025 12:08 Ответить
Аж якось неочікувано таке від ****** після таких виборів у Польщі!?!?
За что, мабуть, запитав Навроцький??
показать весь комментарий
10.09.2025 12:08 Ответить
Кацапи, ви навіть якщо в'їбете по Варшаві, пшеки, як і вся їх коаліція висловить обеспокоенность. Сцикуни, навіть і після цього не можуть дати Україні десяток Петріотів, достатньо, щоб прикрити не тільки українське небо, але і їх озабочені дупи.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:09 Ответить
на збитих в Україні російських БПЛА польські "сімки" помітили ще на початку липня. То виходить рашисти таки праві що вони воюють з НАТО вже давно, тільки Україна стоїть у них на шляху. Цікаво що Тампон і Віткоф скажуть. Поляки спровокували ***** бо притісняли жителів дамбаса? Чи все одно буде Україна винувата.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:09 Ответить
Вангую, що Тампон заявить що потрібно віддати Сосії Сувалькський коридор щоб припинити війну
показать весь комментарий
10.09.2025 12:11 Ответить
В там ще й "ученія"...
показать весь комментарий
10.09.2025 12:11 Ответить
Польські картки для роумінгу в Україні, бо роумінг між українськими операторами більш ускладнений, ніж якщо картка польська.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:17 Ответить
Запитання - а деж вони взяли ті сімки?
Відповідь - при той чисельністі кацапів у Польші це проста справа. Кацапі у Варшаві та Лодзі з Краковом і Гданську пасутся чисельними стадами.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:19 Ответить
Тут при купівлі сімки, вимагають паспорт,
але є можливість купити через інтернет, на тім же Аллегро. без паспорта ....
показать весь комментарий
10.09.2025 12:49 Ответить
Та я вас благаю. Як казав син турецькопідданого - при тому розвітку друкованой продукції надрукувати дві-три тисячи польських паспортів для кацапів не визиває ніяких труднощів.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:53 Ответить
в польше как и в Украине есть куча тупорылых продажных зрадников или просто засланных агентов - сим карта это мелочи..
показать весь комментарий
10.09.2025 13:11 Ответить
Ось й почалось вторгнення рашистського чобота у Європу!
Європе, мобілізуйся!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:25 Ответить
 
 