Россия готовила дронные атаки Польши с июля: на БПЛА уже фиксировались польские SIM-карты, - СМИ
Оккупанты уже давно используют 4G-модемы с SIM-картами для передачи разведывательной информации со своих дронов, а на сбитых в Украине российских БПЛА польские "семерки" заметили еще в начале июля, о чем Варшава была предупреждена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, целенаправленная российская атака по территории Польши дальнобойными дронами в ночь на 10 сентября, которую в польском правительстве назвали "беспрецедентным нарушением воздушного пространства" и "масштабной провокацией", далеко не первый эпизод постепенной эскалации Кремля, пишет Defence Express.
Более того, все указывает на то, что готовилась эта и другие аналогичные атаки довольно давно. В частности, еще в начале июля в самой Польше была опубликована информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотниках находят 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.
НАТО сегодня будет обсуждать, как реагировать на залет российских дронов в Польшу
Кроме польских "симок", также в одном из дронов было найдено SIM-карту литовского оператора. В отчете было закреплено, что это прямо указывает на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.
Также в отчете, авторство которого неизвестно, но очевидно речь идет о довольно высоком уровне, прямо указано: "считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках".
далі будуть ракети
це тіки попередження полякам
Якби Трамп був президентом, то в шахедах не було б польських SIM карток. Це все демократи винні і ця війна - війна Байдена.
- чорношкірий демократ Обама віддав Крим
- а Трамп дав джавеліни якими відбили напад на Київ
- хоча Київ путін не хотів брати Киїів бо його попросила Європа
- він просто повертався з навчать у Білорусі в росію
...
П.С - а дронам і ракетам , які летять на Польщу , розкажіть про "валинськурізанину" - нехай послухають
За что, мабуть, запитав Навроцький??
Відповідь - при той чисельністі кацапів у Польші це проста справа. Кацапі у Варшаві та Лодзі з Краковом і Гданську пасутся чисельними стадами.
але є можливість купити через інтернет, на тім же Аллегро. без паспорта ....
Європе, мобілізуйся!