Россия готовила дронные атаки Польши с июля: на БПЛА уже фиксировались польские SIM-карты, - СМИ

Оккупанты уже давно используют 4G-модемы с SIM-картами для передачи разведывательной информации со своих дронов, а на сбитых в Украине российских БПЛА польские "семерки" заметили еще в начале июля, о чем Варшава была предупреждена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, целенаправленная российская атака по территории Польши дальнобойными дронами в ночь на 10 сентября, которую в польском правительстве назвали "беспрецедентным нарушением воздушного пространства" и "масштабной провокацией", далеко не первый эпизод постепенной эскалации Кремля, пишет Defence Express.

Более того, все указывает на то, что готовилась эта и другие аналогичные атаки довольно давно. В частности, еще в начале июля в самой Польше была опубликована информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотниках находят 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Кроме польских "симок", также в одном из дронов было найдено SIM-карту литовского оператора. В отчете было закреплено, что это прямо указывает на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

Также в отчете, авторство которого неизвестно, но очевидно речь идет о довольно высоком уровне, прямо указано: "считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках".

