Кабмін затвердив програму дій уряду з 12 пріоритетами, - Свириденко
Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду та передав її на розгляд Верховної Ради.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
У документі визначено 12 ключових напрямів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси та реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку та культура.
За словами прем’єра, програма спрямована на зміцнення обороноздатності, розвиток економіки, підтримку армії, нарощення виробництва озброєння та підготовку до членства в ЄС.
Перед затвердженням уряд зібрав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнесу, експертів та громадян. Найбільше звернень отримали Міністерство економіки (184) та Міністерство розвитку громад і територій (80). Більшість із них були враховані повністю або частково.
Нагадаємо, 18 серпня Кабмін презентував план дій уряду. Перш за все передбачені зміни у безпеці, економіці, гідності та відновленні.
Її не сприймають як лідера чи професіонала (вона навіть не розбирається,що підписує), а як стюардесу завзоха. Шаболда карочь.
поки що
потім неприемно на катані вісити але то таке
каддафі навіть лома встромили у ... святеш