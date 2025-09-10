Кабмін затвердив програму дій уряду з 12 пріоритетами, - Свириденко

Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду та передав її на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

У документі визначено 12 ключових напрямів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси та реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку та культура.

За словами прем’єра, програма спрямована на зміцнення обороноздатності, розвиток економіки, підтримку армії, нарощення виробництва озброєння та підготовку до членства в ЄС.

Перед затвердженням уряд зібрав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнесу, експертів та громадян. Найбільше звернень отримали Міністерство економіки (184) та Міністерство розвитку громад і територій (80). Більшість із них були враховані повністю або частково.

Нагадаємо, 18 серпня Кабмін презентував план дій уряду. Перш за все передбачені зміни у безпеці, економіці, гідності та відновленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік, – Свириденко