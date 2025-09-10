УКР
Програма дій Уряду
623 12

Кабмін затвердив програму дій уряду з 12 пріоритетами, - Свириденко

Свириденко

Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду та передав її на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

У документі визначено 12 ключових напрямів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси та реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку та культура.

За словами прем’єра, програма спрямована на зміцнення обороноздатності, розвиток економіки, підтримку армії, нарощення виробництва озброєння та підготовку до членства в ЄС.

Перед затвердженням уряд зібрав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнесу, експертів та громадян. Найбільше звернень отримали Міністерство економіки (184) та Міністерство розвитку громад і територій (80). Більшість із них були враховані повністю або частково.

Нагадаємо, 18 серпня Кабмін презентував план дій уряду. Перш за все передбачені зміни у безпеці, економіці, гідності та відновленні.

Кабмін (14361) Свириденко Юлія (489)
показати весь коментар
10.09.2025 17:35 Відповісти
Свириденко і не буде реагувати, бо вона-маріонетка Дєрмака, яка самостійно без дозволу напевно і в туалет сходити не може.
Її не сприймають як лідера чи професіонала (вона навіть не розбирається,що підписує), а як стюардесу завзоха. Шаболда карочь.
показати весь коментар
10.09.2025 17:44 Відповісти
Черговий план! Плани ми **********...
показати весь коментар
10.09.2025 17:41 Відповісти
Премʼєр Зеленського Юлія Свириденко подала до Ради зміни до закону, де пропонує карати українців які перетинають кордон лісами і Тисою - арештом на 3 роки. Рідний брат Юлії Свириденко поїхав на навчання до Лондона під час війни й не повернувся. В яку тюрму вас всіх посадять?
показати весь коментар
10.09.2025 18:19 Відповісти
Взагалі-то програма дій уряду затверджується парламентом... і стає програмою урядової коаліції.
показати весь коментар
10.09.2025 17:55 Відповісти
З 2021 року вона орендує апартаменти на 120 кв.м у ЖК «Busov Hill» на Печерську. Власницею квартири є пенсіонерка з Чернігова, яка придбала житло за кілька тижнів до підписання договору оренди. До цього Свириденко мешкала в однокімнатній квартирі у Святошинському районі Києва.
показати весь коментар
10.09.2025 18:03 Відповісти
ну життя вдалося
поки що
потім неприемно на катані вісити але то таке
каддафі навіть лома встромили у ... святеш
показати весь коментар
10.09.2025 18:11 Відповісти
російський окупаційний уряд України Свириденко - Д`єрмака надовго
показати весь коментар
10.09.2025 18:16 Відповісти
Містер Фікс, чи є у вас план? О, так. У мене багато плану.
показати весь коментар
10.09.2025 18:22 Відповісти
 
 