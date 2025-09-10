Кабмин утвердил программу действий правительства с 12 приоритетами, - Свириденко

Кабинет министров утвердил программу действий правительства и передал ее на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

В документе определены 12 ключевых направлений: безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность зимой и культура.

По словам премьера, программа направлена на укрепление обороноспособности, развитие экономики, поддержку армии, наращивание производства вооружения и подготовку к членству в ЕС.

Перед утверждением правительство собрало 683 предложения от общественных организаций, бизнеса, экспертов и граждан. Больше всего обращений получили Министерство экономики (184) и Министерство развития общин и территорий (80). Большинство из них были учтены полностью или частично.

Напомним, 18 августа Кабмин представил план действий правительства. Прежде всего предусмотрены изменения в безопасности, экономике, достоинстве и восстановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год, - Свириденко