825 14

Кабмин утвердил программу действий правительства с 12 приоритетами, - Свириденко

Свириденко

Кабинет министров утвердил программу действий правительства и передал ее на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

В документе определены 12 ключевых направлений: безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность зимой и культура.

По словам премьера, программа направлена на укрепление обороноспособности, развитие экономики, поддержку армии, наращивание производства вооружения и подготовку к членству в ЕС.

Перед утверждением правительство собрало 683 предложения от общественных организаций, бизнеса, экспертов и граждан. Больше всего обращений получили Министерство экономики (184) и Министерство развития общин и территорий (80). Большинство из них были учтены полностью или частично.

Напомним, 18 августа Кабмин представил план действий правительства. Прежде всего предусмотрены изменения в безопасности, экономике, достоинстве и восстановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год, - Свириденко

Кабмин (14116) Свириденко Юлия (225)
+8
10.09.2025 17:35 Ответить
+3
Свириденко і не буде реагувати, бо вона-маріонетка Дєрмака, яка самостійно без дозволу напевно і в туалет сходити не може.
Її не сприймають як лідера чи професіонала (вона навіть не розбирається,що підписує), а як стюардесу завзоха. Шаболда карочь.
10.09.2025 17:44 Ответить
+2
Черговий план! Плани ми **********...
10.09.2025 17:41 Ответить
10.09.2025 17:35 Ответить
10.09.2025 17:44 Ответить
Перший пункт цього плану: посадити Порошенка.
10.09.2025 18:35 Ответить
Черговий план! Плани ми **********...
10.09.2025 17:41 Ответить
Премʼєр Зеленського Юлія Свириденко подала до Ради зміни до закону, де пропонує карати українців які перетинають кордон лісами і Тисою - арештом на 3 роки. Рідний брат Юлії Свириденко поїхав на навчання до Лондона під час війни й не повернувся. В яку тюрму вас всіх посадять?
10.09.2025 18:19 Ответить
Взагалі-то програма дій уряду затверджується парламентом... і стає програмою урядової коаліції.
10.09.2025 17:55 Ответить
З 2021 року вона орендує апартаменти на 120 кв.м у ЖК «Busov Hill» на Печерську. Власницею квартири є пенсіонерка з Чернігова, яка придбала житло за кілька тижнів до підписання договору оренди. До цього Свириденко мешкала в однокімнатній квартирі у Святошинському районі Києва.
10.09.2025 18:03 Ответить
ну життя вдалося
поки що
потім неприемно на катані вісити але то таке
каддафі навіть лома встромили у ... святеш
10.09.2025 18:11 Ответить
російський окупаційний уряд України Свириденко - Д`єрмака надовго
10.09.2025 18:16 Ответить
Містер Фікс, чи є у вас план? О, так. У мене багато плану.
10.09.2025 18:22 Ответить
- Міс Фікс у вас є план?
- Чи є у мене план? А хєр (єрмак) його знає!
10.09.2025 18:48 Ответить
 
 