Кабмин утвердил программу действий правительства с 12 приоритетами, - Свириденко
Кабинет министров утвердил программу действий правительства и передал ее на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
В документе определены 12 ключевых направлений: безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность зимой и культура.
По словам премьера, программа направлена на укрепление обороноспособности, развитие экономики, поддержку армии, наращивание производства вооружения и подготовку к членству в ЕС.
Перед утверждением правительство собрало 683 предложения от общественных организаций, бизнеса, экспертов и граждан. Больше всего обращений получили Министерство экономики (184) и Министерство развития общин и территорий (80). Большинство из них были учтены полностью или частично.
Напомним, 18 августа Кабмин представил план действий правительства. Прежде всего предусмотрены изменения в безопасности, экономике, достоинстве и восстановлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Її не сприймають як лідера чи професіонала (вона навіть не розбирається,що підписує), а як стюардесу завзоха. Шаболда карочь.
поки що
потім неприемно на катані вісити але то таке
каддафі навіть лома встромили у ... святеш
- Чи є у мене план? А хєр (єрмак) його знає!