План перемоги, який торік показували Трампу, був схожий на модель гарантій безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що ще до президентства Трампа зустрічався із ним та розповідав про пункти Плану перемоги України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції із Александром Стуббом.

"Що стосується гарантій безпеки та вашого запитання, чи не потрібно їх давати до закінчення війни, навіть до припинення вогню, я вам відповім. Рівно рік тому, коли президент Трамп ще не став президентом США, восени, ми були в Нью-Йорку на зустрічі і у нас була з ним хороша зустріч. Я приїхав до нього і сказав, що "я хочу Вам показати План перемоги". На мій погляд, План перемоги - це зупинити Росію та не дати можливість їм повторити агресію. Сьогодні наші гарантії безпеки базуються на принципах: сильна українська армія, присутність європейських колег, підтримка Америки, санкції та реконструкція", - пояснив він.

За словами Зеленського, План перемоги - це була схожа модель, але вона базувалась на тому, що треба зробити зараз, не чекаючи закінчення війни.

"І тоді руські закінчать цю війну. І вона якраз базувалась на сильній армії, а саме я просив Трампа дати нам відповідну далекобійну зброю, які ми використовуватимемо тільки по військових цілях, тільки в той момент, коли Росія скаже, що не хоче закінчувати війну та не готова до припинення вогню", - зазначив президент.

Другим пунктом було членство в ЄС. Зеленський вважав, що там потрібно поставити дату, щоб Путін розумів, що це незворотній процес.

"Третя історія була про НАТО. Ми всі розуміли, що не тільки Америка, а й деякі європейські країни не підтримували членство України в НАТО. Але я вважав, що нам треба дати запрошення в НАТО як крок для того, щоб, як казав Трамп, були карти в руках.

І санкції, там був підхід до санкцій. Думаю, що він схожий до того, який ми сьогодні розділяємо. Про те, що є пакет санкцій, він відкритий та зрозумілий, які санкції знімаються, якщо Росія закінчить війну, і які санкції запроваджуються, якщо вони не закінчать війну", - додав глава держави.

