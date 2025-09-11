План победы, который в прошлом году показывали Трампу, был похож на модель гарантий безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что еще до президентства Трампа встречался с ним и рассказывал о пунктах Плана победы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Александром Стуббом.

"Что касается гарантий безопасности и вашего вопроса, не нужно ли их давать до окончания войны, даже до прекращения огня, я вам отвечу. Ровно год назад, когда президент Трамп еще не стал президентом США, осенью, мы были в Нью-Йорке на встрече и у нас была с ним хорошая встреча. Я приехал к нему и сказал, что "я хочу вам показать План победы". На мой взгляд, План победы - это остановить Россию и не дать возможность им повторить агрессию. Сегодня наши гарантии безопасности базируются на принципах: сильная украинская армия, присутствие европейских коллег, поддержка Америки, санкции и реконструкция", - пояснил он.

По словам Зеленского, План победы - это была похожая модель, но она базировалась на том, что надо сделать сейчас, не дожидаясь окончания войны.

"И тогда русские закончат эту войну. И она как раз базировалась на сильной армии, а именно я просил Трампа дать нам соответствующее дальнобойное оружие, которое мы будем использовать только по военным целям, только в тот момент, когда Россия скажет, что не хочет заканчивать войну и не готова к прекращению огня", - отметил президент.

Вторым пунктом было членство в ЕС. Зеленский считал, что там нужно поставить дату, чтобы Путин понимал, что это необратимый процесс.

"Третья история была о НАТО. Мы все понимали, что не только Америка, но и некоторые европейские страны не поддерживали членство Украины в НАТО. Но я считал, что нам надо дать приглашение в НАТО как шаг для того, чтобы, как говорил Трамп, были карты в руках.

И санкции, там был подход к санкциям. Думаю, что он похож на тот, который мы сегодня разделяем. О том, что есть пакет санкций, он открытый и понятный, какие санкции снимаются, если Россия закончит войну, и какие санкции вводятся, если они не закончат войну", - добавил глава государства.

