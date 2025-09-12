Сенатори США готують законопроєкт про визнання РФ та Білорусі спонсорами тероризму
У Сенаті США готують законопроєкт, яким Росію та Білорусь буде оголошено спонсорами тероризму через викрадення українських дітей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Axios
Як зазначається, сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь (демократ), Емі Клобучар (демократ) і Кеті Брітт (республіканець) представили в четвер новий законопроєкт, який чинитиме новий тиск на Росію. Він оголосить Росію та Білорусь державними спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тис. дітей, які, за даними України, були викрадені під час війни.
Також повідомляється, що наразі Куба, Іран, Північна Корея та Сирія визнані державами-спонсорами тероризму згідно з американським законодавством.
Грем заявив, що "Росія заслужила право бути в цьому списку".
"Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це питання і проголосувати, і ми хочемо почати прямо зараз", - зазначив Грем.
Крім того, Грем продовжує працювати над тим, щоб Білий дім підтримав його окремий двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який має понад 80 співавторів.
Законопроєкт передбачає запровадження економічних санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Вододимир Путін відмовиться від переговорів з Україною, а також встановлення 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
У четвер Грем заявив журналістам, що у нього відбулася "дуже хороша розмова" з Білим домом.
Грем сказав, що планує в четвер поговорити з лідером більшості Джоном Тьюном (Республіканська партія) про винесення законопроєкту на голосування: "Ми спробуємо створити ще один фронт проти путінської Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп це прибор для випадкових чисел і словосполучень.
Хотіла знов спитати, але не знаю в кого...де саме наші фламінго? Чи це кіно?
Пані, зима на носі, мабуть вони на юг улетіли. До Афріці.
Сі взявся за справу перерозподілу світу без рукавичок, допоки всі інші сподіваються на людяність.
Подарунок від Трампа для Лукашенка: США зняли санкції з авіакомпанії "Бєлавіа"
США хочуть повернути посольство в Мінськ
США, колишній "оплот демократії", перетворився на якийсь безглуздий цирк... (((
Трамп - агент росіян і діє в їх інтересах. Це ще в лютому в Овальному кабінеті було де-факто "оголошено". А всі завжди шукають в його діях "нюанси" - от Трамп починає розвертатися, от Трамп зрозумів, от Трамп нарешті сказав . . . США очолює російський агент !!! І поки це не зміниться, у нас немає союзника, більше того, у нас є "чужий серед своїх".
Так більше відповідає американській дійсності.
Почему у вас правая рука не знает, что делает левая.
Полный бардак при власти.
- поруччік Ржевскій, ви любітє дєтєй?
- дєтєй - нєт, но сам процесссс...