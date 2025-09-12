УКР
Сенатори США готують законопроєкт про визнання РФ та Білорусі спонсорами тероризму

Сенат США хоче визнати РФ та Білорусь спонсорами тероризму

У Сенаті США готують законопроєкт, яким Росію та Білорусь буде оголошено спонсорами тероризму через викрадення українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Axios

Як зазначається, сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь (демократ), Емі Клобучар (демократ) і Кеті Брітт (республіканець) представили в четвер новий законопроєкт, який чинитиме новий тиск на Росію. Він оголосить Росію та Білорусь державними спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тис. дітей, які, за даними України, були викрадені під час війни.

Також повідомляється, що наразі Куба, Іран, Північна Корея та Сирія визнані державами-спонсорами тероризму згідно з американським законодавством.
Грем заявив, що "Росія заслужила право бути в цьому списку".

Також читайте: Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей: серед них матір Кадирова

"Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це питання і проголосувати, і ми хочемо почати прямо зараз", - зазначив Грем.

Крім того, Грем продовжує працювати над тим, щоб Білий дім підтримав його окремий двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який має понад 80 співавторів.

Законопроєкт передбачає запровадження економічних санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Вододимир Путін відмовиться від переговорів з Україною, а також встановлення 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Також читайте: Я маю намір ініціювати прийняття закону, який визнає Росію державою, що підтримує тероризм, - Грем

У четвер Грем заявив журналістам, що у нього відбулася "дуже хороша розмова" з Білим домом.

Грем сказав, що планує в четвер поговорити з лідером більшості Джоном Тьюном (Республіканська партія) про винесення законопроєкту на голосування: "Ми спробуємо створити ще один фронт проти путінської Росії".

Білорусь (8057) діти (5302) росія (67667) тероризм (2873) Сенат США (626) Грем Ліндсі (125)
+21
це не Конгрес, а цирк, поки що за 2 роки повного контролю Трампона над законодавчим органом жодного рішення на щкоду Х-уйлу республіканці не дозволили ухвалити
показати весь коментар
12.09.2025 07:43 Відповісти
+17
ніфіга не буде - Краснов при владі
показати весь коментар
12.09.2025 07:38 Відповісти
+16
В США при владі путін.
Трамп це прибор для випадкових чисел і словосполучень.
показати весь коментар
12.09.2025 07:43 Відповісти
Притомним сенаторам США-респект...
показати весь коментар
12.09.2025 07:35 Відповісти
А вдасться подолати вето Трампа?
показати весь коментар
12.09.2025 07:35 Відповісти
Ні
показати весь коментар
12.09.2025 09:52 Відповісти
вже готували санкції ! всіх санкції прокисли але й досі не прийняли .
показати весь коментар
12.09.2025 07:37 Відповісти
ніфіга не буде - Краснов при владі
показати весь коментар
12.09.2025 07:38 Відповісти
В США при владі путін.
Трамп це прибор для випадкових чисел і словосполучень.
показати весь коментар
12.09.2025 07:43 Відповісти
Поки рудий покидьок при владі цього не станеться.
показати весь коментар
12.09.2025 07:42 Відповісти
це не Конгрес, а цирк, поки що за 2 роки повного контролю Трампона над законодавчим органом жодного рішення на щкоду Х-уйлу республіканці не дозволили ухвалити
показати весь коментар
12.09.2025 07:43 Відповісти
Ви не вважаєте, що в нас все точно.так само?

Хотіла знов спитати, але не знаю в кого...де саме наші фламінго? Чи це кіно?
показати весь коментар
12.09.2025 07:45 Відповісти
не вважаю, але срачу не хочу, щоб займатися порівняннями
показати весь коментар
12.09.2025 07:50 Відповісти
Дійсно розумний комент Вячеслава.
показати весь коментар
12.09.2025 07:59 Відповісти
вам забули дати адресу?
показати весь коментар
12.09.2025 07:50 Відповісти
Де фламінго?
Пані, зима на носі, мабуть вони на юг улетіли. До Афріці.
показати весь коментар
12.09.2025 08:02 Відповісти
закон про допомогу Україні і Ізраїлю та щодо фінансування припинення нелегальної іміграції за квітень 2024 р. був продавленим через Нижню Палату компромісом
показати весь коментар
12.09.2025 07:46 Відповісти
Відповідь на дружбу Трампа з Лукашенком. Не можу дочекатися коли вони нарешті почнуть битися серйозно і валити один одного як совкові дикуни. Французи вже намагаються спалити Макрона як непальці.
показати весь коментар
12.09.2025 07:43 Відповісти
Трамписты этот законопроект никогда не примут, а если и примут каким-то чудом, то Трамп на него сразу же Вето наложит!
показати весь коментар
12.09.2025 07:45 Відповісти
І де ці ідіоти які волали що в США президент нічого не може сам. Що його все контролюють. Їх тут було сотні.
показати весь коментар
12.09.2025 07:48 Відповісти
Він не сам
показати весь коментар
12.09.2025 08:25 Відповісти
Можливо і не примуть, але те, що виносять на публічне обговорення то це правильно.
показати весь коментар
12.09.2025 08:01 Відповісти
До сраки це все. Потужні санкції вже ввели. Все зарубується трампонівською шоблою.
показати весь коментар
12.09.2025 07:46 Відповісти
Путінсько-китайською.
Сі взявся за справу перерозподілу світу без рукавичок, допоки всі інші сподіваються на людяність.
показати весь коментар
12.09.2025 07:48 Відповісти
на те місце, яким перерозподіляє, рукавички не одягають...
показати весь коментар
12.09.2025 07:53 Відповісти
Це називається замилування очей, а по виконаним справам роблять вони зовсім протилежне...

Подарунок від Трампа для Лукашенка: США зняли санкції з авіакомпанії "Бєлавіа"

США хочуть повернути посольство в Мінськ
показати весь коментар
12.09.2025 07:51 Відповісти
Трамп написав листа Лукашенку. У ньому він вітає білоруського колегу з днем народження, вітає перемогу тенісистки Аріни Сабаленка на US Open і повідомляє, що молиться за здоров'я і благополуччя лідера Білорусі.
показати весь коментар
12.09.2025 07:52 Відповісти
Китай від рашки трампон вже відірвав, настала черга відірвати від пуйла вусатого бульбофюрера! )
США, колишній "оплот демократії", перетворився на якийсь безглуздий цирк... (((
показати весь коментар
12.09.2025 07:56 Відповісти
Перш за все хоче відірватися від Європи. Трамп як сварлива жінка мстить Європі. Боюся що європейці пізно почали лизати йому анус.
показати весь коментар
12.09.2025 08:00 Відповісти
Ви про внутрішню політику трампона, а я про його зовнішню. Все йде за планом. Пуйла. (((
показати весь коментар
12.09.2025 08:05 Відповісти
Одна з причин цього балагану те що Європа занадто повірила в Харріс. Вони навіть не допускали думки про перемогу Трампа. Їх обдурили дебільні ЗМІ демократів які малювали фейкові опитування і рейтинги.
показати весь коментар
12.09.2025 08:12 Відповісти
Шо ти верзеш?
показати весь коментар
12.09.2025 09:02 Відповісти
але ж белавія (айрофлот) будуть літати, так?...
показати весь коментар
12.09.2025 07:51 Відповісти
Якщо РФ та Білорусь є спонсорами тероризму, то хто ж тоді сам терорист, якого вони спонсорують?
показати весь коментар
12.09.2025 07:52 Відповісти
А тим часом Трамп знімає санкції з Белавіа, що відкриває шлях для прямого авіасполучення + для нарешті (для росіян) поставок авіалайнерів і запчастин. Ну так, через БІлорусь, типу це буде Белавіа, а по факту . . .

Трамп - агент росіян і діє в їх інтересах. Це ще в лютому в Овальному кабінеті було де-факто "оголошено". А всі завжди шукають в його діях "нюанси" - от Трамп починає розвертатися, от Трамп зрозумів, от Трамп нарешті сказав . . . США очолює російський агент !!! І поки це не зміниться, у нас немає союзника, більше того, у нас є "чужий серед своїх".
показати весь коментар
12.09.2025 07:56 Відповісти
Все вірно, дивлячись на американських урядовців, складається враження, що там у всіх біполярка...
показати весь коментар
12.09.2025 08:00 Відповісти
Проекти прожекти тощо. Толку то з цього як з цапа молока.
показати весь коментар
12.09.2025 08:00 Відповісти
Готуйте допомогу зброєю не на 400 млн а на 40 млд - це було б потужно а так балачки
показати весь коментар
12.09.2025 08:01 Відповісти
Спонсори самих себе
показати весь коментар
12.09.2025 08:04 Відповісти
рудий скаже шо це помилка
показати весь коментар
12.09.2025 08:09 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 08:10 Відповісти
в Бульбашії дефіцит з картоплею ,буде ще більше після перекриття кордону з Польщею
показати весь коментар
12.09.2025 08:20 Відповісти
Трампон знімає вето з бульбашів (Белавіа),а сенатори , надумали признати їх та рашистів терористами...Хтось повернув не в ту сторону.
показати весь коментар
12.09.2025 08:19 Відповісти
лебідь рак та щука
показати весь коментар
12.09.2025 08:21 Відповісти
однажди лєбєдь раком щуку ...
Так більше відповідає американській дійсності.
показати весь коментар
12.09.2025 09:31 Відповісти
Спонсорами тероризму їх треба було визнати ще у 2022! Але і зараз не пізно, головне не розтягувати до Різдва!
показати весь коментар
12.09.2025 08:53 Відповісти
Визнають спонсорами тероризму, в потім урочисто відкриють своє посольство в білорашці
показати весь коментар
12.09.2025 09:03 Відповісти
Так вчора ж агЄнт ''КрасноФФ'' тільки зняв санкції з ************ халдєя бульбофюрера.
показати весь коментар
12.09.2025 09:26 Відповісти
Трамп уже снял санкции со "спонсора терроризма"
Почему у вас правая рука не знает, что делает левая.
Полный бардак при власти.
показати весь коментар
12.09.2025 09:26 Відповісти
Нє, ну а шо? Про санкції законопроект підготували - медалькі від України отримали. Тепер про визнання терористами підготують - всім хочеться медальок.
- поруччік Ржевскій, ви любітє дєтєй?
- дєтєй - нєт, но сам процесссс...
показати весь коментар
12.09.2025 09:28 Відповісти
Ну добре, зі спонсорами розібрались. Так а терорист тоді хто?
показати весь коментар
12.09.2025 09:37 Відповісти
Здається, ще зарано; років через 200 буде вчасно.
показати весь коментар
12.09.2025 09:50 Відповісти
 
 