В Сенате США готовят законопроект, которым Россия и Беларусь будут объявлены спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей.

Как отмечается, сенаторы Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь (демократ), Эми Клобучар (демократ) и Кэти Бритт (республиканец) представили в четверг новый законопроект, который окажет новое давление на Россию. Он объявит Россию и Беларусь государственными спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тыс. детей, которые, по данным Украины, были похищены во время войны.

Также сообщается, что сейчас Куба, Иран, Северная Корея и Сирия признаны государствами-спонсорами терроризма согласно американскому законодательству.

Грэм заявил, что "Россия заслужила право быть в этом списке".

"Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать прямо сейчас", - отметил Грэм.

Кроме того, Грэм продолжает работать над тем, чтобы Белый дом поддержал его отдельный двухпартийный законопроект о санкциях против России, который имеет более 80 соавторов.

Законопроект предусматривает введение экономических санкций против России, если российский диктатор Вододимир Путин откажется от переговоров с Украиной, а также установление 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

В четверг Грэм заявил журналистам, что у него состоялся "очень хороший разговор" с Белым домом.

Грэм сказал, что планирует в четверг поговорить с лидером большинства Джоном Тьюном (Республиканская партия) о вынесении законопроекта на голосование: "Мы попытаемся создать еще один фронт против путинской России".