Сенаторы США готовят законопроект о признании РФ и Беларуси спонсорами терроризма
В Сенате США готовят законопроект, которым Россия и Беларусь будут объявлены спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает Axios
Как отмечается, сенаторы Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь (демократ), Эми Клобучар (демократ) и Кэти Бритт (республиканец) представили в четверг новый законопроект, который окажет новое давление на Россию. Он объявит Россию и Беларусь государственными спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тыс. детей, которые, по данным Украины, были похищены во время войны.
Также сообщается, что сейчас Куба, Иран, Северная Корея и Сирия признаны государствами-спонсорами терроризма согласно американскому законодательству.
Грэм заявил, что "Россия заслужила право быть в этом списке".
"Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать прямо сейчас", - отметил Грэм.
Кроме того, Грэм продолжает работать над тем, чтобы Белый дом поддержал его отдельный двухпартийный законопроект о санкциях против России, который имеет более 80 соавторов.
Законопроект предусматривает введение экономических санкций против России, если российский диктатор Вододимир Путин откажется от переговоров с Украиной, а также установление 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
В четверг Грэм заявил журналистам, что у него состоялся "очень хороший разговор" с Белым домом.
Грэм сказал, что планирует в четверг поговорить с лидером большинства Джоном Тьюном (Республиканская партия) о вынесении законопроекта на голосование: "Мы попытаемся создать еще один фронт против путинской России".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп це прибор для випадкових чисел і словосполучень.
Хотіла знов спитати, але не знаю в кого...де саме наші фламінго? Чи це кіно?
Пані, зима на носі, мабуть вони на юг улетіли. До Афріці.
Сі взявся за справу перерозподілу світу без рукавичок, допоки всі інші сподіваються на людяність.
Подарунок від Трампа для Лукашенка: США зняли санкції з авіакомпанії "Бєлавіа"
США хочуть повернути посольство в Мінськ
США, колишній "оплот демократії", перетворився на якийсь безглуздий цирк... (((
Трамп - агент росіян і діє в їх інтересах. Це ще в лютому в Овальному кабінеті було де-факто "оголошено". А всі завжди шукають в його діях "нюанси" - от Трамп починає розвертатися, от Трамп зрозумів, от Трамп нарешті сказав . . . США очолює російський агент !!! І поки це не зміниться, у нас немає союзника, більше того, у нас є "чужий серед своїх".
Так більше відповідає американській дійсності.
Почему у вас правая рука не знает, что делает левая.
Полный бардак при власти.
- поруччік Ржевскій, ви любітє дєтєй?
- дєтєй - нєт, но сам процесссс...