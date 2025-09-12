РУС
Новости Похищение детей Россией
4 112 58

Сенаторы США готовят законопроект о признании РФ и Беларуси спонсорами терроризма

Сенат США хочет признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма

В Сенате США готовят законопроект, которым Россия и Беларусь будут объявлены спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает Axios

Как отмечается, сенаторы Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь (демократ), Эми Клобучар (демократ) и Кэти Бритт (республиканец) представили в четверг новый законопроект, который окажет новое давление на Россию. Он объявит Россию и Беларусь государственными спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тыс. детей, которые, по данным Украины, были похищены во время войны.

Также сообщается, что сейчас Куба, Иран, Северная Корея и Сирия признаны государствами-спонсорами терроризма согласно американскому законодательству.
Грэм заявил, что "Россия заслужила право быть в этом списке".

Также читайте: Британия ввела санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей: среди них мать Кадырова

"Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать прямо сейчас", - отметил Грэм.

Кроме того, Грэм продолжает работать над тем, чтобы Белый дом поддержал его отдельный двухпартийный законопроект о санкциях против России, который имеет более 80 соавторов.

Законопроект предусматривает введение экономических санкций против России, если российский диктатор Вододимир Путин откажется от переговоров с Украиной, а также установление 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Также читайте: Я намерен инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, - Грэм

В четверг Грэм заявил журналистам, что у него состоялся "очень хороший разговор" с Белым домом.

Грэм сказал, что планирует в четверг поговорить с лидером большинства Джоном Тьюном (Республиканская партия) о вынесении законопроекта на голосование: "Мы попытаемся создать еще один фронт против путинской России".

Беларусь (7998) дети (6719) россия (97156) терроризм (18694) Сенат США (527) Линдси Грэм (115)
Топ комментарии
+28
це не Конгрес, а цирк, поки що за 2 роки повного контролю Трампона над законодавчим органом жодного рішення на щкоду Х-уйлу республіканці не дозволили ухвалити
12.09.2025 07:43 Ответить
+27
ніфіга не буде - Краснов при владі
12.09.2025 07:38 Ответить
+24
В США при владі путін.
Трамп це прибор для випадкових чисел і словосполучень.
12.09.2025 07:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Притомним сенаторам США-респект...
12.09.2025 07:35 Ответить
А вдасться подолати вето Трампа?
12.09.2025 07:35 Ответить
Ні
12.09.2025 09:52 Ответить
Так!
12.09.2025 12:08 Ответить
вже готували санкції ! всіх санкції прокисли але й досі не прийняли .
12.09.2025 07:37 Ответить
ніфіга не буде - Краснов при владі
12.09.2025 07:38 Ответить
В США при владі путін.
Трамп це прибор для випадкових чисел і словосполучень.
12.09.2025 07:43 Ответить
Поки рудий покидьок при владі цього не станеться.
12.09.2025 07:42 Ответить
це не Конгрес, а цирк, поки що за 2 роки повного контролю Трампона над законодавчим органом жодного рішення на щкоду Х-уйлу республіканці не дозволили ухвалити
12.09.2025 07:43 Ответить
Ви не вважаєте, що в нас все точно.так само?

Хотіла знов спитати, але не знаю в кого...де саме наші фламінго? Чи це кіно?
12.09.2025 07:45 Ответить
не вважаю, але срачу не хочу, щоб займатися порівняннями
12.09.2025 07:50 Ответить
Дійсно розумний комент Вячеслава.
12.09.2025 07:59 Ответить
вам забули дати адресу?
12.09.2025 07:50 Ответить
нам забули надати місця враження ними кацапських обʼєктів, чучєло зєльоне!
12.09.2025 12:09 Ответить
Де фламінго?
Пані, зима на носі, мабуть вони на юг улетіли. До Афріці.
12.09.2025 08:02 Ответить
закон про допомогу Україні і Ізраїлю та щодо фінансування припинення нелегальної іміграції за квітень 2024 р. був продавленим через Нижню Палату компромісом
12.09.2025 07:46 Ответить
Відповідь на дружбу Трампа з Лукашенком. Не можу дочекатися коли вони нарешті почнуть битися серйозно і валити один одного як совкові дикуни. Французи вже намагаються спалити Макрона як непальці.
12.09.2025 07:43 Ответить
Трамписты этот законопроект никогда не примут, а если и примут каким-то чудом, то Трамп на него сразу же Вето наложит!
12.09.2025 07:45 Ответить
І де ці ідіоти які волали що в США президент нічого не може сам. Що його все контролюють. Їх тут було сотні.
12.09.2025 07:48 Ответить
Він не сам
12.09.2025 08:25 Ответить
Можливо і не примуть, але те, що виносять на публічне обговорення то це правильно.
12.09.2025 08:01 Ответить
До сраки це все. Потужні санкції вже ввели. Все зарубується трампонівською шоблою.
12.09.2025 07:46 Ответить
Путінсько-китайською.
Сі взявся за справу перерозподілу світу без рукавичок, допоки всі інші сподіваються на людяність.
12.09.2025 07:48 Ответить
на те місце, яким перерозподіляє, рукавички не одягають...
12.09.2025 07:53 Ответить
Це називається замилування очей, а по виконаним справам роблять вони зовсім протилежне...

Подарунок від Трампа для Лукашенка: США зняли санкції з авіакомпанії "Бєлавіа"

США хочуть повернути посольство в Мінськ
12.09.2025 07:51 Ответить
Трамп написав листа Лукашенку. У ньому він вітає білоруського колегу з днем народження, вітає перемогу тенісистки Аріни Сабаленка на US Open і повідомляє, що молиться за здоров'я і благополуччя лідера Білорусі.
12.09.2025 07:52 Ответить
Китай від рашки трампон вже відірвав, настала черга відірвати від пуйла вусатого бульбофюрера! )
США, колишній "оплот демократії", перетворився на якийсь безглуздий цирк... (((
12.09.2025 07:56 Ответить
Перш за все хоче відірватися від Європи. Трамп як сварлива жінка мстить Європі. Боюся що європейці пізно почали лизати йому анус.
12.09.2025 08:00 Ответить
Ви про внутрішню політику трампона, а я про його зовнішню. Все йде за планом. Пуйла. (((
12.09.2025 08:05 Ответить
Одна з причин цього балагану те що Європа занадто повірила в Харріс. Вони навіть не допускали думки про перемогу Трампа. Їх обдурили дебільні ЗМІ демократів які малювали фейкові опитування і рейтинги.
12.09.2025 08:12 Ответить
Шо ти верзеш?
12.09.2025 09:02 Ответить
але ж белавія (айрофлот) будуть літати, так?...
12.09.2025 07:51 Ответить
Якщо РФ та Білорусь є спонсорами тероризму, то хто ж тоді сам терорист, якого вони спонсорують?
12.09.2025 07:52 Ответить
А тим часом Трамп знімає санкції з Белавіа, що відкриває шлях для прямого авіасполучення + для нарешті (для росіян) поставок авіалайнерів і запчастин. Ну так, через БІлорусь, типу це буде Белавіа, а по факту . . .

Трамп - агент росіян і діє в їх інтересах. Це ще в лютому в Овальному кабінеті було де-факто "оголошено". А всі завжди шукають в його діях "нюанси" - от Трамп починає розвертатися, от Трамп зрозумів, от Трамп нарешті сказав . . . США очолює російський агент !!! І поки це не зміниться, у нас немає союзника, більше того, у нас є "чужий серед своїх".
12.09.2025 07:56 Ответить
Все вірно, дивлячись на американських урядовців, складається враження, що там у всіх біполярка...
12.09.2025 08:00 Ответить
Проекти прожекти тощо. Толку то з цього як з цапа молока.
12.09.2025 08:00 Ответить
Готуйте допомогу зброєю не на 400 млн а на 40 млд - це було б потужно а так балачки
12.09.2025 08:01 Ответить
Спонсори самих себе
12.09.2025 08:04 Ответить
рудий скаже шо це помилка
12.09.2025 08:09 Ответить
12.09.2025 08:10 Ответить
в Бульбашії дефіцит з картоплею ,буде ще більше після перекриття кордону з Польщею
12.09.2025 08:20 Ответить
Трампон знімає вето з бульбашів (Белавіа),а сенатори , надумали признати їх та рашистів терористами...Хтось повернув не в ту сторону.
12.09.2025 08:19 Ответить
лебідь рак та щука
12.09.2025 08:21 Ответить
однажди лєбєдь раком щуку ...
Так більше відповідає американській дійсності.
12.09.2025 09:31 Ответить
Спонсорами тероризму їх треба було визнати ще у 2022! Але і зараз не пізно, головне не розтягувати до Різдва!
12.09.2025 08:53 Ответить
Визнають спонсорами тероризму, в потім урочисто відкриють своє посольство в білорашці
12.09.2025 09:03 Ответить
Так вчора ж агЄнт ''КрасноФФ'' тільки зняв санкції з ************ халдєя бульбофюрера.
12.09.2025 09:26 Ответить
Трамп уже снял санкции со "спонсора терроризма"
Почему у вас правая рука не знает, что делает левая.
Полный бардак при власти.
12.09.2025 09:26 Ответить
Нє, ну а шо? Про санкції законопроект підготували - медалькі від України отримали. Тепер про визнання терористами підготують - всім хочеться медальок.
- поруччік Ржевскій, ви любітє дєтєй?
- дєтєй - нєт, но сам процесссс...
12.09.2025 09:28 Ответить
Ну добре, зі спонсорами розібрались. Так а терорист тоді хто?
12.09.2025 09:37 Ответить
Здається, ще зарано; років через 200 буде вчасно.
12.09.2025 09:50 Ответить
Сенатори США готують законопроєкт про визнання РФ та Білорусі спонсорами тероризму (можна було би добавити) "а також президента США Трампа вважати посібником і співучасником терористичних дій Російської 3,14дерації на території України у геноциді українського народу,окупації України і її руйнації....
12.09.2025 10:23 Ответить
Це нагадує потуги фізіологічного імпотента когось "ощасливити".
12.09.2025 10:41 Ответить
"двотижневий трампон *****" зробить все щоб не признали
12.09.2025 10:52 Ответить
Трампакс вже заявив, що дрони в Польщі то помилка, а з білорашки вже почав знімати санкції. То про яких терористів пуйловська підстилка щось там підпише?
12.09.2025 11:16 Ответить
Було би гарно - але не проголосують. Трамп заборонить своїм тиснути "за".
12.09.2025 11:20 Ответить
Це просто смішно дивитися на цей безлад у владі США..
12.09.2025 11:23 Ответить
Натякніть хтось американському клоуну, що ******* вже прилітав на Аляску перебуваючи в міжнародному розшуку
12.09.2025 11:25 Ответить
 
 