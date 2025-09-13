Доба на фронті: найбільше атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 12 вересня 2025 року, на фронті було зафіксовано 183 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетні та 81 авіаційного ударів, застосував шість ракет та скинув 140 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5206 обстрілів, з них 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6070 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Білогір’я, Залізничне, Новояковлівка, Веселянка Запорізької області; Херсон, Львове Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 950 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 358 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник отримав гідну відсіч біля Удачного, Новопавлівки, Молодецького та Дачного, - ОСУВ "Дніпро"

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 133 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки.

Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.

Фото: Генштаб

Читайте: Сили оборони відбили 51 ворожий штурм на Новопавлівському напрямку, на Покровському за добу - понад 60 атак, - Генштаб. КАРТИ

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та у бік населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Ставки.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 20 атак на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

Фото: Генштаб

Також зазначається, що на Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у бік Іванопілля, Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

Фото: Генштаб

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія", - йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб

Також читайте: За місяць "Азов" знищив майже 2,5 тис. окупантів на Добропільському напрямку. Визволено 6 населених пунктів

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в бік Філії, Іванівки, Олександрограда.

Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в бік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Фото: Генштаб

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.