Сутки на фронте: больше всего атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

В общем, за прошедшие сутки, 12 сентября 2025 года, на фронте было зафиксировано 183 боевые столкновения.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 81 авиационный удар, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5206 обстрелов, из них 59 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6070 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Белогорье, Зализнычное, Новояковлевка, Веселянка Запорожской области; Херсон, Львово Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, боевую бронированную машину, 39 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 358 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 13 авиационных ударов, всего сбросил 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 133 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодязей и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Ставки.

На Сиверском направлении в течение минувших суток враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

Также отмечается, что на Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещиевки, Степановки, Полтавки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филия", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филии, Ивановки, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.