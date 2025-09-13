РУС
Новости Бои на востоке Украины
379 2

Сутки на фронте: больше всего атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

сводка Генштаба

В общем, за прошедшие сутки, 12 сентября 2025 года, на фронте было зафиксировано 183 боевые столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 81 авиационный удар, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5206 обстрелов, из них 59 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6070 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Белогорье, Зализнычное, Новояковлевка, Веселянка Запорожской области; Херсон, Львово Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, боевую бронированную машину, 39 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 358 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 13 авиационных ударов, всего сбросил 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 133 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодязей и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Ставки.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

На Сиверском направлении в течение минувших суток враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

Также отмечается, что на Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещиевки, Степановки, Полтавки.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

"На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филия", - говорится в сообщении.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филии, Ивановки, Александрограда.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

Генштаб карты
Фото: Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

@ "Ситуація в районі Філії у Дніпропетровській області:
Спочатку російські війська вдарили по населеному пункту з РСЗВ та активно працювали FPV-дронами. Після цього російський плавець-штурмовик переплив річку Вовча та встановив прапор на одному з будинків у південній частині населеного пункту.
Пізніше бійці ЗСУ зайшли до південної частини Філії, провели зачистку, скинули російський прапор та встановили прапор України.
Ситуація без змін, Філія під повним контролем ЗСУ."
13.09.2025 08:53 Ответить
Відео - https://x.com/NHunter007/status/1966606198473363553?t=fjdS-RwKyeg9NPOaWSTR7Q&s=19 тут.
13.09.2025 11:27 Ответить
 
 