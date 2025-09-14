Дрон, який порушив повітряний простір Румунії, був російським БпЛА типу "Герань", - Міноборони країни

Міністерство оборони Румунії розповіло, що безпілотник, який 13 вересня залетів у повітряний простір країни, прибув з Росії. Це був дрон типу "Герань", який війська РФ часто застосовуються під час атак по Україні.

Про це повідомляє DW з посиланням на пресслужбу Міноборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

"Подібні інциденти демонструють неповагу Російської Федерації до норм міжнародного права і ставлять під загрозу не тільки безпеку громадян Румунії, а й колективну безпеку НАТО",- заявили в оборонному відомстві Румунії.

Зазначається, що об'єкт летів у повітряному просторі Румунії з північного сходу на південний захід протягом приблизно 50 хвилин уздовж одного з рукавів Дунаю, який слугує природним кордоном між Румунією й Україною.

Читайте також: Міністр оборони Румунії Моштяну: Винищувачі F-16 готові були збити російський дрон, але він повернувся до України

Однак поблизу румунського населеного пункту Пардіна безпілотник полетів у напрямку України і покинув повітряний простір Румунії.

Через заліт безпілотника в повітряний простір Румунії були підняті в повітря два румунських винищувачі F-16, які супроводжували безпілотник. Окрім цього, ще два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon були готові підтримати операцію зі стеженням за БпЛА.

Повідомляється, що румунські пілоти винищувачів мали дозвіл на збиття цього безпілотника. Однак вони визнали за краще не робити цього, "щоб уникнути супутніх ризиків", заявили в Міністерстві оборони Румунії.

Читайте також: У Румунії оголошували повітряну тривогу: два літаки F-16 виявили безпілотник (оновлено)

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Читайте також: Каллас про порушення повітряного простору Румунії російським дроном: Безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці