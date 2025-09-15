ЄС та США імпортують енергоносії та товари з Росії на мільярди, - Reuters
США та Європейський Союз досі імпортують російські енергоносії та товари на мільярди євро.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Країни Євросоюзу продовжують закуповувати в РФ нафту, нікель, природний газ, добрива, залізо та сталь, йдеться у матеріалі.
Чотири роки тому Росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів до ЄС. Заборона блоку на морський імпорт російської сирої нафти зменшила її частку до 2,01% у 2025 році з 28,74% у 2021 році. Частка імпорту нафти з РФ впала з 29% у першому кварталі 2021 року до лише 2% у другому кварталі 2025 року.
Частка Росії в імпорті природного газу до ЄС знизилася до 12% у другому кварталі 2025 року з 48% у першому кварталі 2021 року. Найбільший зріст імпорту відбувся у Норвегії (10%), тоді як найбільшим партнером ЄС став Алжир, на який припадає 27% імпорту природного газу в блок. Росія все ще постачає газ до країн ЄС, таких як Угорщина та Болгарія, через газопровід "Турецький потік".
У другому кварталі 2025 року частка Росії в імпорті скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС зменшилась до 14% порівняно з 22% у першому кварталі 2021 року. Найбільшим постачальником СПГ до Європи у другому кварталі 2025 року були США, частка яких досягала 54%.
Росія залишалась найбільшим експортером добрив до 27 країн ЄС, а її частка на цьому ринку зросла з 28% до 34% за останні чотири роки.
Тим часом імпорт США з Росії впав до 2,5 мільярда доларів у першій половині 2025 року з 14,14 мільярда доларів чотири роки тому, показали дані Бюро перепису населення та Бюро економічного аналізу США. Із січня 2022 року Сполучені Штати імпортували російських товарів на 24,51 мільярда доларів.
У 2024 році США імпортували російських добрив на близько 1,27 мільярда доларів. Того ж року США закупили у Росії збагачений уран і плутоній на близько 624 мільйони. У минулому році Росія також експортувала паладій до США на близько 878 мільйонів доларів, йдеться у матеріалі.
сша купили товарів на 2.5 млрд, тобто чистого прибутку кацапи отримали мільйонів 100 баксів. європа накупила на сотні мільярдів.
Різниця в 11,64 млрд долярів (по США), може бути меншою за 27% (в грошових одиницях) від ЄС (звісно, з коефіцієнтом курсу доляр-євро)
Або навпаки - щоб не принижувати ЄС