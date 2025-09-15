ЕС и США импортируют энергоносители и товары из России на миллиарды, - Reuters
США и Европейский Союз до сих пор импортируют российские энергоносители и товары на миллиарды евро.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Страны Евросоюза продолжают закупать в РФ нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь, говорится в материале.
Четыре года назад Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС. Запрет блока на морской импорт российской сырой нефти уменьшил ее долю до 2,01% в 2025 году с 28,74% в 2021 году. Доля импорта нефти из РФ упала с 29% в первом квартале 2021 года до лишь 2% во втором квартале 2025 года.
Доля России в импорте природного газа в ЕС снизилась до 12% во втором квартале 2025 года с 48% в первом квартале 2021 года. Наибольший рост импорта произошел в Норвегии (10%), тогда как крупнейшим партнером ЕС стал Алжир, на который приходится 27% импорта природного газа в блок. Россия все еще поставляет газ в страны ЕС, такие как Венгрия и Болгария, через газопровод "Турецкий поток".
Во втором квартале 2025 года доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС уменьшилась до 14% по сравнению с 22% в первом квартале 2021 года. Крупнейшим поставщиком СПГ в Европу во втором квартале 2025 года были США, доля которых достигала 54%.
Россия оставалась крупнейшим экспортером удобрений в 27 стран ЕС, а ее доля на этом рынке выросла с 28% до 34% за последние четыре года.
Между тем импорт США из России упал до 2,5 миллиарда долларов в первой половине 2025 года с 14,14 миллиарда долларов четыре года назад, показали данные Бюро переписи населения и Бюро экономического анализа США. С января 2022 года Соединенные Штаты импортировали российских товаров на 24,51 миллиарда долларов.
В 2024 году США импортировали российских удобрений на около 1,27 миллиарда долларов. В том же году США закупили у России обогащенный уран и плутоний на около 624 миллиона. В прошлом году Россия также экспортировала палладий в США на около 878 миллионов долларов, говорится в материале.
