УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6937 відвідувачів онлайн
Новини Оборонні закупівлі
2 486 22

Справа НАБУ проти Archer це зачистка українського ринку від ведучого українського виробника, - керівник компанії Яременко

Олександр Яременко

Керівник компанії Archer Олександр Яременко прокоментував рішення про закриття провадження проти компанії.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні НАБУ нарешті ухвалило рішення про закриття провадження проти нашої компанії. Закінчилося майже трирічне знущання над Archer. НАБУ каже неправду про фінмоніторинг, тому що фінмоніторінг Чехії розібрався з цим питанням за три тижні і не заважав нам працювати. Всі справи щодо Archer в Чехії закриті давно", - зазначив він.

За його словами, ця справа "повністю замовна".

"НАБУ є інструментом іноземної країни з метою вилучення наших креслень на перевірку. Іноземні фахівці все перевірили і дали команду припинити переслідування Archer, тому що зрозуміли, що це був елементарний наклеп компанії конкурента. Це зачистка українського ринку від ведучого українського виробника, від якісних військових приладів, що, в принципі, у злочинців частково вийшло за допомогою деяких співробітників НАБУ і САП. Три роки МО не закуповують прилади Archer, а військовим постачається іноземний мисливській непотріб, який не витримує навантажень. НАБУ звільнили (або сховали) недоброчесну детективку Смоліну Валерію. Питання до неї залишилися і обов’язково будуть задані. Дуже дорого коштувала "помилка" детективів нашим хлопцям на фронті, моїй компанії і мені особисто", - підкреслив Яременко.

Читайте: Обвинувачену у продажі за безцінь землі на Закарпатті екстрадовано з Німеччини, - НАБУ

Раніше НАБУ провели обшук у Archer та заявили, що розслідують можливу розтрату коштів в особливо великих розмірах. Згодом стало відомо, що НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу.

15 вересня 2025 року НАБУ закрило провадження щодо виробника тепловізійних прицілів Archer.

Автор: 

НАБУ (5487) Міноборони (7670)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Знаєте є такий анекдот :

Єврея питають: - Що б ви зробили, якби стали царем? - Якби я став царем, я жив би краще за царя! - Чому? - Я ще трошки шив би.

Так от євреї з НАгреБУ ,окрім царювання борцюванням з корупцією , трошки підробляють шиттям . Шиють справи на замовлення ....
показати весь коментар
15.09.2025 21:31 Відповісти
+6
Все правильно - НАБУ в плані боротьби з корупцією -мертва організація . А про мертвих каджуть або добре , або нічого
показати весь коментар
15.09.2025 21:33 Відповісти
+4
На пальцях розказував - НАБУ з 2015 р - ревуть шо їх зараз Зеля пресує - можливо - а при Порошенку хто їх давив - ні одного посадженого високопосадовця
показати весь коментар
15.09.2025 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо ж це НАБУ так?
показати весь коментар
15.09.2025 21:17 Відповісти
А ви думали, що не так?
показати весь коментар
15.09.2025 21:27 Відповісти
20 днів назад НАБУ тут причисляли до лику святих - а мене забанили нах
показати весь коментар
15.09.2025 21:30 Відповісти
Все правильно - НАБУ в плані боротьби з корупцією -мертва організація . А про мертвих каджуть або добре , або нічого
показати весь коментар
15.09.2025 21:33 Відповісти
На пальцях розказував - НАБУ з 2015 р - ревуть шо їх зараз Зеля пресує - можливо - а при Порошенку хто їх давив - ні одного посадженого високопосадовця
показати весь коментар
15.09.2025 21:38 Відповісти
Кому ви розповідаєте ? Більшість елєхтората і змі живуть емоціями , а факти їх не цікавлять . Навели гвалт ,що "борцюни за дємократію в опасності " - і юрба побігла . А думати ,розбирати факти ,аналізувати - що ці борці за права чєловіків не дуже далеко втікли від тих корупціонерів - то довго,скучно та тяжко. Юрба живе емоціями,а не здоровим глуздом. Ще й до того всьо її вміло натравлюють різні "незаангажовані грантоспоживачі ",яким в свою чергу - хазяї сказали "фас" .

Для мене ці борня СБУ з НАБУ - це бійка тупих бійцівських собак ,яких натравлюють один на на одного господарі ,що в тіні. А охлос думає - що то війна Світла з Темрявою ...
показати весь коментар
15.09.2025 22:03 Відповісти
Арчер збирали дошлифовуючі руками китайські копійчані лінзи в Україні і продаючі як американські тепловізори?
показати весь коментар
15.09.2025 22:16 Відповісти
Якось все одно - вони не існують коштом платників податків . Це проблеми тих, хто відповідає за закупки - бо купляти дешеві китайські лінзи - і продавати їх втридорога - це не злочин . Злочин тоді ,коли їх за хабар починають просувати держчинуші
показати весь коментар
15.09.2025 22:27 Відповісти
Бо за фсбшні гроші вивели дебільну молодь з картонками а всякі шабуніни верещали про прес від влади а вони не влада у них повноважень саме більше а користі 0 абсолютний 0 та ще і з п отримують дай бог кожному
показати весь коментар
15.09.2025 22:13 Відповісти
Знаєте є такий анекдот :

Єврея питають: - Що б ви зробили, якби стали царем? - Якби я став царем, я жив би краще за царя! - Чому? - Я ще трошки шив би.

Так от євреї з НАгреБУ ,окрім царювання борцюванням з корупцією , трошки підробляють шиттям . Шиють справи на замовлення ....
показати весь коментар
15.09.2025 21:31 Відповісти
Так що сап шо набу корито всяких шабуніних а взагалі то це структура фсбшна
показати весь коментар
15.09.2025 22:06 Відповісти
Вона не фсбшна . Скоріше ФБР . НАБУ створений в рамках "Мякої сили " .

Форми м'якої сили США у підтримці НАБУ:

Конкретні приклади

Фінансова США (через USAID) надали мільйони доларів на створення, навчання та технічну базу НАБУ
Освітня/технічна Агентів НАБУ навчали за участі ФБР, антикорупційних інституцій США

Інституційна підтримка США підтримували законодавчі зміни, які дозволяли НАБУ розслідувати справи проти топ-чиновників

Якщо реально говорити - то НАБУ - це не про перемогу над корупцією , а про те щоб певні сили могли змогу тримати українських корупціонерів за яйця -і просувати потрібні їм рішення ..
показати весь коментар
15.09.2025 22:21 Відповісти
Тупорила зелена шобла на чолі з мерзотником, щоб ти вдавилася кривавими грошима і відкатами
показати весь коментар
15.09.2025 22:22 Відповісти
А что это за авторитет. ? Верим ему как Зеле!
показати весь коментар
15.09.2025 21:30 Відповісти
Если это про святое НАБУ - это происки Малюка и Миндича.
показати весь коментар
15.09.2025 21:42 Відповісти
Власнику, компанії не вірю!!! Йому сказали зробити цю заяву, а то держзакупок не буде. Після того , як Зєлю будуть судити, він буде плакатись, що його змусили.
показати весь коментар
15.09.2025 21:48 Відповісти
100%
показати весь коментар
15.09.2025 22:02 Відповісти
Читати вмієш, каплоухий? Арчер вже ТРИ РОКИ не поставляє свої прилади ЗСУ. А ти звиздиш про держзакупки! Не сумніваюсь, що НАБУ по своїй суті така ж, як і її палентологічний предок і дітище Пахла-Азарова "податкова поліція" - більше комерційно-рекетирська організація, ніж правоохоронна в сфері економіки та фінансів.
показати весь коментар
15.09.2025 22:08 Відповісти
Що цікаво, що цей кейс ніяк не "збуджує" СБУ. А мав би.
показати весь коментар
15.09.2025 22:00 Відповісти
Нічого цікавого не бачу. Зрештою вони ж колеги з однаковими методами й замашками. По розумному, після того як при Свинохрякові Єнакієвському в СБУ ТРИ РОКИ покомандувало ФСБ, цю контору післямайданні державники мали б знищити до тла, або хоч би просіяти кадри через дрібне сито. Але ж де було шукати тих державників?
показати весь коментар
15.09.2025 22:16 Відповісти
Свириденко, з шмигалем і умеровим, як по команді з московії, а ні пари з вуст, по суті питання, тільки витріщили очі за регламентом КМУ!?!? Що то воно, Порядність, Професійність, Патріотизм!!
показати весь коментар
15.09.2025 22:03 Відповісти
Є така юридична концепція, називається "Економічний аналіз права". В двох словах - це погляд на всі галузі юриспруденції, навіть на такі, як кримінальне, з точки зору економічної логіки.
Якщо її використовувати, то треба порівняти розмір фінансування, виділеного з 2015 р. на НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК з розміром коштів, які вдалося ФАКТИЧНО повернути до бюджету від корупціонерів.

І тоді варто буде припинити ці воплі, хто за окремі автономні антикорупційні органи, а хто проти, поставити крапки як на емоційному голосуванні депутатів, так і на інфантильних мітингах з картонками на тему "Руки геть від антикорупційних органів". Все буде просто : якщо антикорупційні органи зберегли державі більше, ніж держава на них витратила - най працюють далі, якщо ж ні - повернути їх функції Національній поліції / СБУ / БЕБ / ДБР, звичайній прокуратурі і звичайним судам, а їх розпустити у зв'язку із завданням збитків фінансовим інтересам бюджету (ну типу, невигідно їх утримувати, зайві витрати).

Так, правоохоронний орган в цілому в державі не обов'язково має бути на самоокупності, бо є речі, важливіші за гроші. Але тих правоохоронних органів чимало - саме цей створювався під конкретну проблему, яка, як правило, має грошовий вираз (скільки крадуть від держави). Тому саме по ньому питання вигідно / невигідно є важливим. Решта ж його роботу перехватять, без особливих проблем.
показати весь коментар
15.09.2025 23:00 Відповісти
 
 