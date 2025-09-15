Справа НАБУ проти Archer це зачистка українського ринку від ведучого українського виробника, - керівник компанії Яременко
Керівник компанії Archer Олександр Яременко прокоментував рішення про закриття провадження проти компанії.
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні НАБУ нарешті ухвалило рішення про закриття провадження проти нашої компанії. Закінчилося майже трирічне знущання над Archer. НАБУ каже неправду про фінмоніторинг, тому що фінмоніторінг Чехії розібрався з цим питанням за три тижні і не заважав нам працювати. Всі справи щодо Archer в Чехії закриті давно", - зазначив він.
За його словами, ця справа "повністю замовна".
"НАБУ є інструментом іноземної країни з метою вилучення наших креслень на перевірку. Іноземні фахівці все перевірили і дали команду припинити переслідування Archer, тому що зрозуміли, що це був елементарний наклеп компанії конкурента. Це зачистка українського ринку від ведучого українського виробника, від якісних військових приладів, що, в принципі, у злочинців частково вийшло за допомогою деяких співробітників НАБУ і САП. Три роки МО не закуповують прилади Archer, а військовим постачається іноземний мисливській непотріб, який не витримує навантажень. НАБУ звільнили (або сховали) недоброчесну детективку Смоліну Валерію. Питання до неї залишилися і обов’язково будуть задані. Дуже дорого коштувала "помилка" детективів нашим хлопцям на фронті, моїй компанії і мені особисто", - підкреслив Яременко.
Раніше НАБУ провели обшук у Archer та заявили, що розслідують можливу розтрату коштів в особливо великих розмірах. Згодом стало відомо, що НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу.
15 вересня 2025 року НАБУ закрило провадження щодо виробника тепловізійних прицілів Archer.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для мене ці борня СБУ з НАБУ - це бійка тупих бійцівських собак ,яких натравлюють один на на одного господарі ,що в тіні. А охлос думає - що то війна Світла з Темрявою ...
Єврея питають: - Що б ви зробили, якби стали царем? - Якби я став царем, я жив би краще за царя! - Чому? - Я ще трошки шив би.
Так от євреї з НАгреБУ ,окрім
царюванняборцюванням з корупцією , трошки підробляють шиттям . Шиють справи на замовлення ....
Форми м'якої сили США у підтримці НАБУ:
Конкретні приклади
Фінансова США (через USAID) надали мільйони доларів на створення, навчання та технічну базу НАБУ
Освітня/технічна Агентів НАБУ навчали за участі ФБР, антикорупційних інституцій США
Інституційна підтримка США підтримували законодавчі зміни, які дозволяли НАБУ розслідувати справи проти топ-чиновників
Якщо реально говорити - то НАБУ - це не про перемогу над корупцією , а про те щоб певні сили могли змогу тримати українських корупціонерів за яйця -і просувати потрібні їм рішення ..
Якщо її використовувати, то треба порівняти розмір фінансування, виділеного з 2015 р. на НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК з розміром коштів, які вдалося ФАКТИЧНО повернути до бюджету від корупціонерів.
І тоді варто буде припинити ці воплі, хто за окремі автономні антикорупційні органи, а хто проти, поставити крапки як на емоційному голосуванні депутатів, так і на інфантильних мітингах з картонками на тему "Руки геть від антикорупційних органів". Все буде просто : якщо антикорупційні органи зберегли державі більше, ніж держава на них витратила - най працюють далі, якщо ж ні - повернути їх функції Національній поліції / СБУ / БЕБ / ДБР, звичайній прокуратурі і звичайним судам, а їх розпустити у зв'язку із завданням збитків фінансовим інтересам бюджету (ну типу, невигідно їх утримувати, зайві витрати).
Так, правоохоронний орган в цілому в державі не обов'язково має бути на самоокупності, бо є речі, важливіші за гроші. Але тих правоохоронних органів чимало - саме цей створювався під конкретну проблему, яка, як правило, має грошовий вираз (скільки крадуть від держави). Тому саме по ньому питання вигідно / невигідно є важливим. Решта ж його роботу перехватять, без особливих проблем.