Справа НАБУ проти Archer це зачистка українського ринку від ведучого українського виробника, - керівник компанії Яременко

Керівник компанії Archer Олександр Яременко прокоментував рішення про закриття провадження проти компанії.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні НАБУ нарешті ухвалило рішення про закриття провадження проти нашої компанії. Закінчилося майже трирічне знущання над Archer. НАБУ каже неправду про фінмоніторинг, тому що фінмоніторінг Чехії розібрався з цим питанням за три тижні і не заважав нам працювати. Всі справи щодо Archer в Чехії закриті давно", - зазначив він.

За його словами, ця справа "повністю замовна".

"НАБУ є інструментом іноземної країни з метою вилучення наших креслень на перевірку. Іноземні фахівці все перевірили і дали команду припинити переслідування Archer, тому що зрозуміли, що це був елементарний наклеп компанії конкурента. Це зачистка українського ринку від ведучого українського виробника, від якісних військових приладів, що, в принципі, у злочинців частково вийшло за допомогою деяких співробітників НАБУ і САП. Три роки МО не закуповують прилади Archer, а військовим постачається іноземний мисливській непотріб, який не витримує навантажень. НАБУ звільнили (або сховали) недоброчесну детективку Смоліну Валерію. Питання до неї залишилися і обов’язково будуть задані. Дуже дорого коштувала "помилка" детективів нашим хлопцям на фронті, моїй компанії і мені особисто", - підкреслив Яременко.

Раніше НАБУ провели обшук у Archer та заявили, що розслідують можливу розтрату коштів в особливо великих розмірах. Згодом стало відомо, що НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу.

15 вересня 2025 року НАБУ закрило провадження щодо виробника тепловізійних прицілів Archer.