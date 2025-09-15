Дело НАБУ против Archer — это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя, — руководитель компании Яременко

Руководитель компании Archer Александр Яременко прокомментировал решение о закрытии производства против компании.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня НАБУ наконец приняло решение о закрытии производства против нашей компании. Закончилось почти трехлетнее издевательство над Archer. НАБУ говорит неправду о финмониторинге, потому что финмониторинг Чехии разобрался с этим вопросом за три недели и не мешал нам работать. Все дела по Archer в Чехии закрыты давно", - отметил он.

По его словам, это дело "полностью заказное".

"НАБУ является инструментом иностранной страны с целью изъятия наших чертежей на проверку. Иностранные специалисты все проверили и дали команду прекратить преследование Archer, потому что поняли, что это была элементарная клевета компании конкурента. Это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя, от качественных военных приборов, что, в принципе, у преступников частично получилось с помощью некоторых сотрудников НАБУ и САП. Три года МО не закупают приборы Archer, а военным поставляется иностранный охотничий хлам, который не выдерживает нагрузок. НАБУ уволили (или спрятали) недобропорядочного детектива Смолину Валерию. Вопросы к ней остались и обязательно будут заданы. Очень дорого стоила "ошибка" детективов нашим ребятам на фронте, моей компании и мне лично", - подчеркнул Яременко.

Читайте: Обвиняемая в продаже за бесценок земли на Закарпатье экстрадирована из Германии, - НАБУ

Ранее НАБУ провели обыск в Archer и заявили, что расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах. Впоследствии стало известно, что НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу.

15 сентября 2025 года НАБУ закрыло производство в отношении производителя тепловизионных прицелов Archer.