Дело НАБУ против Archer — это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя, — руководитель компании Яременко
Руководитель компании Archer Александр Яременко прокомментировал решение о закрытии производства против компании.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня НАБУ наконец приняло решение о закрытии производства против нашей компании. Закончилось почти трехлетнее издевательство над Archer. НАБУ говорит неправду о финмониторинге, потому что финмониторинг Чехии разобрался с этим вопросом за три недели и не мешал нам работать. Все дела по Archer в Чехии закрыты давно", - отметил он.
По его словам, это дело "полностью заказное".
"НАБУ является инструментом иностранной страны с целью изъятия наших чертежей на проверку. Иностранные специалисты все проверили и дали команду прекратить преследование Archer, потому что поняли, что это была элементарная клевета компании конкурента. Это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя, от качественных военных приборов, что, в принципе, у преступников частично получилось с помощью некоторых сотрудников НАБУ и САП. Три года МО не закупают приборы Archer, а военным поставляется иностранный охотничий хлам, который не выдерживает нагрузок. НАБУ уволили (или спрятали) недобропорядочного детектива Смолину Валерию. Вопросы к ней остались и обязательно будут заданы. Очень дорого стоила "ошибка" детективов нашим ребятам на фронте, моей компании и мне лично", - подчеркнул Яременко.
Ранее НАБУ провели обыск в Archer и заявили, что расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах. Впоследствии стало известно, что НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу.
15 сентября 2025 года НАБУ закрыло производство в отношении производителя тепловизионных прицелов Archer.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для мене ці борня СБУ з НАБУ - це бійка тупих бійцівських собак ,яких натравлюють один на на одного господарі ,що в тіні. А охлос думає - що то війна Світла з Темрявою ...
Єврея питають: - Що б ви зробили, якби стали царем? - Якби я став царем, я жив би краще за царя! - Чому? - Я ще трошки шив би.
Так от євреї з НАгреБУ ,окрім
царюванняборцюванням з корупцією , трошки підробляють шиттям . Шиють справи на замовлення ....
Форми м'якої сили США у підтримці НАБУ:
Конкретні приклади
Фінансова США (через USAID) надали мільйони доларів на створення, навчання та технічну базу НАБУ
Освітня/технічна Агентів НАБУ навчали за участі ФБР, антикорупційних інституцій США
Інституційна підтримка США підтримували законодавчі зміни, які дозволяли НАБУ розслідувати справи проти топ-чиновників
Якщо реально говорити - то НАБУ - це не про перемогу над корупцією , а про те щоб певні сили могли змогу тримати українських корупціонерів за яйця -і просувати потрібні їм рішення ..
Якщо її використовувати, то треба порівняти розмір фінансування, виділеного з 2015 р. на НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК з розміром коштів, які вдалося ФАКТИЧНО повернути до бюджету від корупціонерів.
І тоді варто буде припинити ці воплі, хто за окремі автономні антикорупційні органи, а хто проти, поставити крапки як на емоційному голосуванні депутатів, так і на інфантильних мітингах з картонками на тему "Руки геть від антикорупційних органів". Все буде просто : якщо антикорупційні органи зберегли державі більше, ніж держава на них витратила - най працюють далі, якщо ж ні - повернути їх функції Національній поліції / СБУ / БЕБ / ДБР, звичайній прокуратурі і звичайним судам, а їх розпустити у зв'язку із завданням збитків фінансовим інтересам бюджету (ну типу, невигідно їх утримувати, зайві витрати).
Так, правоохоронний орган в цілому в державі не обов'язково має бути на самоокупності, бо є речі, важливіші за гроші. Але тих правоохоронних органів чимало - саме цей створювався під конкретну проблему, яка, як правило, має грошовий вираз (скільки крадуть від держави). Тому саме по ньому питання вигідно / невигідно є важливим. Решта ж його роботу перехватять, без особливих проблем.