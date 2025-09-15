РУС
Дело НАБУ против Archer — это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя, — руководитель компании Яременко

Александр Яременко

Руководитель компании Archer Александр Яременко прокомментировал решение о закрытии производства против компании.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня НАБУ наконец приняло решение о закрытии производства против нашей компании. Закончилось почти трехлетнее издевательство над Archer. НАБУ говорит неправду о финмониторинге, потому что финмониторинг Чехии разобрался с этим вопросом за три недели и не мешал нам работать. Все дела по Archer в Чехии закрыты давно", - отметил он.

По его словам, это дело "полностью заказное".

"НАБУ является инструментом иностранной страны с целью изъятия наших чертежей на проверку. Иностранные специалисты все проверили и дали команду прекратить преследование Archer, потому что поняли, что это была элементарная клевета компании конкурента. Это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя, от качественных военных приборов, что, в принципе, у преступников частично получилось с помощью некоторых сотрудников НАБУ и САП. Три года МО не закупают приборы Archer, а военным поставляется иностранный охотничий хлам, который не выдерживает нагрузок. НАБУ уволили (или спрятали) недобропорядочного детектива Смолину Валерию. Вопросы к ней остались и обязательно будут заданы. Очень дорого стоила "ошибка" детективов нашим ребятам на фронте, моей компании и мне лично", - подчеркнул Яременко.

Читайте: Обвиняемая в продаже за бесценок земли на Закарпатье экстрадирована из Германии, - НАБУ

Ранее НАБУ провели обыск в Archer и заявили, что расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах. Впоследствии стало известно, что НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу.

15 сентября 2025 года НАБУ закрыло производство в отношении производителя тепловизионных прицелов Archer.

Топ комментарии
+7
Знаєте є такий анекдот :

Єврея питають: - Що б ви зробили, якби стали царем? - Якби я став царем, я жив би краще за царя! - Чому? - Я ще трошки шив би.

Так от євреї з НАгреБУ ,окрім царювання борцюванням з корупцією , трошки підробляють шиттям . Шиють справи на замовлення ....
15.09.2025 21:31 Ответить
+6
Все правильно - НАБУ в плані боротьби з корупцією -мертва організація . А про мертвих каджуть або добре , або нічого
15.09.2025 21:33 Ответить
+4
На пальцях розказував - НАБУ з 2015 р - ревуть шо їх зараз Зеля пресує - можливо - а при Порошенку хто їх давив - ні одного посадженого високопосадовця
15.09.2025 21:38 Ответить
А шо ж це НАБУ так?
15.09.2025 21:17 Ответить
А ви думали, що не так?
15.09.2025 21:27 Ответить
20 днів назад НАБУ тут причисляли до лику святих - а мене забанили нах
15.09.2025 21:30 Ответить
На пальцях розказував - НАБУ з 2015 р - ревуть шо їх зараз Зеля пресує - можливо - а при Порошенку хто їх давив - ні одного посадженого високопосадовця
15.09.2025 21:38 Ответить
Кому ви розповідаєте ? Більшість елєхтората і змі живуть емоціями , а факти їх не цікавлять . Навели гвалт ,що "борцюни за дємократію в опасності " - і юрба побігла . А думати ,розбирати факти ,аналізувати - що ці борці за права чєловіків не дуже далеко втікли від тих корупціонерів - то довго,скучно та тяжко. Юрба живе емоціями,а не здоровим глуздом. Ще й до того всьо її вміло натравлюють різні "незаангажовані грантоспоживачі ",яким в свою чергу - хазяї сказали "фас" .

Для мене ці борня СБУ з НАБУ - це бійка тупих бійцівських собак ,яких натравлюють один на на одного господарі ,що в тіні. А охлос думає - що то війна Світла з Темрявою ...
15.09.2025 22:03 Ответить
Арчер збирали дошлифовуючі руками китайські копійчані лінзи в Україні і продаючі як американські тепловізори?
15.09.2025 22:16 Ответить
Якось все одно - вони не існують коштом платників податків . Це проблеми тих, хто відповідає за закупки - бо купляти дешеві китайські лінзи - і продавати їх втридорога - це не злочин . Злочин тоді ,коли їх за хабар починають просувати держчинуші
15.09.2025 22:27 Ответить
Жодного посаженого бо суди корумповані. Пояснюю на пальцях, НАБУ це бюро розслідувань яке потім звинувачення після розслідування передає до суду, як от з Червінським, ліпшим другом зелі, кумом паші мерседеся, ну хто ж його посадять, зеля відмазав а тепер ще й мстить. НАБУ і САБ це лише дві незалежні від уряду, тобто від зеленського і тому їх треба берегти і тому їх хоче так зеленський як не зробити залежними то знищити, він любить щоб було так як у Москві чи в білорусії, диктатура щоб була
16.09.2025 00:49 Ответить
Бо за фсбшні гроші вивели дебільну молодь з картонками а всякі шабуніни верещали про прес від влади а вони не влада у них повноважень саме більше а користі 0 абсолютний 0 та ще і з п отримують дай бог кожному
15.09.2025 22:13 Ответить
Так що сап шо набу корито всяких шабуніних а взагалі то це структура фсбшна
15.09.2025 22:06 Ответить
Вона не фсбшна . Скоріше ФБР . НАБУ створений в рамках "Мякої сили " .

Форми м'якої сили США у підтримці НАБУ:

Конкретні приклади

Фінансова США (через USAID) надали мільйони доларів на створення, навчання та технічну базу НАБУ
Освітня/технічна Агентів НАБУ навчали за участі ФБР, антикорупційних інституцій США

Інституційна підтримка США підтримували законодавчі зміни, які дозволяли НАБУ розслідувати справи проти топ-чиновників

Якщо реально говорити - то НАБУ - це не про перемогу над корупцією , а про те щоб певні сили могли змогу тримати українських корупціонерів за яйця -і просувати потрібні їм рішення ..
15.09.2025 22:21 Ответить
Тупорила зелена шобла на чолі з мерзотником, щоб ти вдавилася кривавими грошима і відкатами
15.09.2025 22:22 Ответить
А что это за авторитет. ? Верим ему как Зеле!
15.09.2025 21:30 Ответить
Если это про святое НАБУ - это происки Малюка и Миндича.
15.09.2025 21:42 Ответить
Власнику, компанії не вірю!!! Йому сказали зробити цю заяву, а то держзакупок не буде. Після того , як Зєлю будуть судити, він буде плакатись, що його змусили.
15.09.2025 21:48 Ответить
100%
15.09.2025 22:02 Ответить
Читати вмієш, каплоухий? Арчер вже ТРИ РОКИ не поставляє свої прилади ЗСУ. А ти звиздиш про держзакупки! Не сумніваюсь, що НАБУ по своїй суті така ж, як і її палентологічний предок і дітище Пахла-Азарова "податкова поліція" - більше комерційно-рекетирська організація, ніж правоохоронна в сфері економіки та фінансів.
15.09.2025 22:08 Ответить
Що цікаво, що цей кейс ніяк не "збуджує" СБУ. А мав би.
15.09.2025 22:00 Ответить
Нічого цікавого не бачу. Зрештою вони ж колеги з однаковими методами й замашками. По розумному, після того як при Свинохрякові Єнакієвському в СБУ ТРИ РОКИ покомандувало ФСБ, цю контору післямайданні державники мали б знищити до тла, або хоч би просіяти кадри через дрібне сито. Але ж де було шукати тих державників?
15.09.2025 22:16 Ответить
Свириденко, з шмигалем і умеровим, як по команді з московії, а ні пари з вуст, по суті питання, тільки витріщили очі за регламентом КМУ!?!? Що то воно, Порядність, Професійність, Патріотизм!!
15.09.2025 22:03 Ответить
Є така юридична концепція, називається "Економічний аналіз права". В двох словах - це погляд на всі галузі юриспруденції, навіть на такі, як кримінальне, з точки зору економічної логіки.
Якщо її використовувати, то треба порівняти розмір фінансування, виділеного з 2015 р. на НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК з розміром коштів, які вдалося ФАКТИЧНО повернути до бюджету від корупціонерів.

І тоді варто буде припинити ці воплі, хто за окремі автономні антикорупційні органи, а хто проти, поставити крапки як на емоційному голосуванні депутатів, так і на інфантильних мітингах з картонками на тему "Руки геть від антикорупційних органів". Все буде просто : якщо антикорупційні органи зберегли державі більше, ніж держава на них витратила - най працюють далі, якщо ж ні - повернути їх функції Національній поліції / СБУ / БЕБ / ДБР, звичайній прокуратурі і звичайним судам, а їх розпустити у зв'язку із завданням збитків фінансовим інтересам бюджету (ну типу, невигідно їх утримувати, зайві витрати).

Так, правоохоронний орган в цілому в державі не обов'язково має бути на самоокупності, бо є речі, важливіші за гроші. Але тих правоохоронних органів чимало - саме цей створювався під конкретну проблему, яка, як правило, має грошовий вираз (скільки крадуть від держави). Тому саме по ньому питання вигідно / невигідно є важливим. Решта ж його роботу перехватять, без особливих проблем.
15.09.2025 23:00 Ответить
Чому ця, явно замовлена з кацапії, справа не зацікавила СБУ?, як і вилучення клістронів, це диверсія проти обороноздатності країни.
15.09.2025 23:19 Ответить
 
 