Україна готова ділитися досвідом та допомагати країнам Європи у підготовці до російської агресії, - заступник голови ОП Паліса

заступник керівника ОП Паліса

Україна готова ділитися досвідом та допомагати країнам Європи, аби ті мали час та можливість підготуватися та підготувати свої суспільства до російської агресії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Сергій Паліса на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES-2025), організованої Фондом Віктора Пінчука у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграф.

"Я вважаю, що наші західні партнери повинні інвестувати у власні суспільства у контексті своєї готовності боронити себе та чинити опір майбутньої російської агресії. Своєю чергою Україна готова допомагати та ділитися власним досвідом", — сказав Паліса під час дискусійної панелі на тему "Коли Європа буде готова до російської атаки?".

За його словами, ресурси на війні – це чи не найважливіша річ. "Але війна – це не лише ресурси, на війні одним із найважливіших факторів є час, оскільки неможливо миттєво підготувати підрозділ, бригаду або цілий армійський корпус", — зазначив посадовець ОП.

Читайте: Україна має дрони-перехоплювачі, які здатні збивати російські реактивні "Шахеди", - Паліса

Паліса також підкреслив, що за будь-яке зволікання із допомогою від західних партнерів Україна розплачується життям своїх громадян. "Ми цінуємо все, що ви для нас зробили, та будемо щасливі, коли все отримаємо, щоб стримати російську агресію. Проте ми також намагаємося бути винахідливими та креативними", — сказав він.

Як приклад винахідливості заступник керівника Офісу Президента навів кейс із дефіцитом у 2023 році в українській армії артилерійських набоїв калібру 155 мм через велику затримку у їх наданні.

"В той час мій підрозділ виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Ми відчували цей дефіцит артнабоїв особисто. Тому я, як керівник підрозділу, мав думати про щось нове. Отак і з’явилися підрозділи операторів fpv-дронів, адже набоїв для артилерії не вистачало", — розповів Паліса.

На його думку, своєчасне надання Україні усього, що необхідно, дозволить українській армії стримувати російську навалу, що своєю чергою надасть європейським країнам час підготуватися до російського вторгнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в Україні не припиниться, навіть якщо завтра буде припинення вогню, - Паліса

війна (1481) Паліса Павло (39)
+3
Досвід підготовки до кацапської агресії в ОПи дуже багатий...

16.09.2025 18:34 Відповісти
+3
незрозуміло ...а заступник дєрьмаковської ОПи має бути в камуфляжі ? ))
16.09.2025 18:35 Відповісти
+1
Welcome tu Ukraine,Pokrowsk.
16.09.2025 18:33 Відповісти
ДУСЬКІ , нехай у НАТО беруть ‼️
16.09.2025 18:30 Відповісти
Перша порада Європі: ремонт доріг!
16.09.2025 19:04 Відповісти
незрозуміло ...а заступник дєрьмаковської ОПи має бути в камуфляжі ? ))
16.09.2025 18:35 Відповісти
У 2007 році Павло Паліса закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету Львівська політехніка (нині Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного), у 2019-му - Командно-штабний інститут Національного університету оборони України.

Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, Паліса перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, щоб долучитися до оборони України. До завершення навчання йому залишилось три місяці. Проте у червні 2022 року він таки отримав диплом американського навчального закладу.

У 2023 році став командиром 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр. Паліса командував діями бригади під час оборони Бахмута
16.09.2025 18:48 Відповісти
Заступник керівника Офісу Президента Сергій Паліса Джерело: https://censor.net/ua/n3574443

Де тут діючий командир чи військовий??
16.09.2025 18:50 Відповісти
прекрасно ..чому цивільна людина носить камуфляж, гнида зельона ? ))

це до речі правопорушення
16.09.2025 18:50 Відповісти
В сценарії камуфляж,значить камуфляж,студія 95 квартал.
16.09.2025 18:48 Відповісти
Навіть, якщо так - **** не в пікселі?😡😡
16.09.2025 19:24 Відповісти
Паліса, Підласа, Безугла , - якісь підлабузницькі ПРізвища у інформаційних глашатєв зЄльоних РИГІВ
16.09.2025 18:37 Відповісти
й все навколо ОПУзажопи
16.09.2025 18:38 Відповісти
16.09.2025 18:43 Відповісти
Полиься ни знаешь как подлользутэ??? Самi безь эвропы как то самi разбiремся...
16.09.2025 18:47 Відповісти
Ти тут до чого ,угро фін ?
Alexandr Bolshakov

Реєстрація: 30.08.2025
16.09.2025 18:50 Відповісти
При чому тут угро-фін? Ти в своєму розумі чи вже зовсім? Мені в 61 рік йти за Зе воювати, а не захищати своїх дітей? Совсім, глянь, в коментах сидять всі окопні… ДА ж? В окопі? Я миру хочу!!! І вернутися на рідну землю! Долбозвон!!!
16.09.2025 18:56 Відповісти
ААА моя реєстрація не влаштувала, ну прости, ти наш корінний киянин, мене тут банять за мої висловлювання про Зе!!
16.09.2025 18:57 Відповісти
Та категорически не делится---абсолютно! Серьёзно---без стёба! Как ракеты давать на 300 км полёту но стрелять только на 100 км---так это закон?! А как в карты играть на бабло---так все козыря светить---хреннаны!
16.09.2025 18:59 Відповісти
Ну давайте, будемо ділитись досвідом, все показувати, навчати, на території України будуть різну херню випробовувати, чи може нам допоможуть війну закінчити, а потім будуть навчатись у наших військових навчальних закладах . Задрали
16.09.2025 19:04 Відповісти
порекомендують ремонтувати дороги і маринувати шашлики
16.09.2025 19:17 Відповісти
Чому не сам завгосп робить пропозицію поділитися досвідом підготовки до війни, а заступника випхав?
Мабуть Козир Борисович знає що в Європі животи порвуть від сміху від його пропозиції і план підготовки лежатиме на другий на столі в Пуйла.
16.09.2025 19:29 Відповісти
Обміняємо досвід,на далекобійні ракети...
16.09.2025 19:31 Відповісти
 
 