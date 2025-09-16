Україна готова ділитися досвідом та допомагати країнам Європи у підготовці до російської агресії, - заступник голови ОП Паліса

Україна готова ділитися досвідом та допомагати країнам Європи, аби ті мали час та можливість підготуватися та підготувати свої суспільства до російської агресії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Сергій Паліса на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES-2025), організованої Фондом Віктора Пінчука у Києві.

"Я вважаю, що наші західні партнери повинні інвестувати у власні суспільства у контексті своєї готовності боронити себе та чинити опір майбутньої російської агресії. Своєю чергою Україна готова допомагати та ділитися власним досвідом", — сказав Паліса під час дискусійної панелі на тему "Коли Європа буде готова до російської атаки?".

За його словами, ресурси на війні – це чи не найважливіша річ. "Але війна – це не лише ресурси, на війні одним із найважливіших факторів є час, оскільки неможливо миттєво підготувати підрозділ, бригаду або цілий армійський корпус", — зазначив посадовець ОП.

Паліса також підкреслив, що за будь-яке зволікання із допомогою від західних партнерів Україна розплачується життям своїх громадян. "Ми цінуємо все, що ви для нас зробили, та будемо щасливі, коли все отримаємо, щоб стримати російську агресію. Проте ми також намагаємося бути винахідливими та креативними", — сказав він.

Як приклад винахідливості заступник керівника Офісу Президента навів кейс із дефіцитом у 2023 році в українській армії артилерійських набоїв калібру 155 мм через велику затримку у їх наданні.

"В той час мій підрозділ виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Ми відчували цей дефіцит артнабоїв особисто. Тому я, як керівник підрозділу, мав думати про щось нове. Отак і з’явилися підрозділи операторів fpv-дронів, адже набоїв для артилерії не вистачало", — розповів Паліса.

На його думку, своєчасне надання Україні усього, що необхідно, дозволить українській армії стримувати російську навалу, що своєю чергою надасть європейським країнам час підготуватися до російського вторгнення.

