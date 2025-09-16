Украина готова делиться опытом и помогать странам Европы в подготовке к российской агрессии, - заместитель главы ОП Палиса
Украина готова делиться опытом и помогать странам Европы, чтобы те имели возможность подготовиться и подготовить свои общества к российской агрессии.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Палиса на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES-2025) в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.
"Я считаю, что наши западные партнеры должны инвестировать в собственные общества в контексте своей готовности защищать себя и сопротивляться будущей российской агрессии. В свою очередь Украина готова помогать и делиться собственным опытом", - сказал Палиса во время дискуссионной панели на тему "Когда Европа будет готова к российской атаке?"
По его словам, ресурсы на войне - это едва ли не самая важная вещь. "Но война - это не только ресурсы, на войне одним из важнейших факторов является время, поскольку невозможно мгновенно подготовить подразделение, бригаду или целый армейский корпус", - отметил чиновник ОП.
Палиса также подчеркнул, что за любое промедление с помощью от западных партнеров Украина расплачивается жизнью своих граждан. "Мы ценим все, что вы для нас сделали, и будем счастливы, когда все получим, чтобы сдержать российскую агрессию. Однако мы также стараемся быть изобретательными и креативными", - сказал он.
В качестве примера изобретательности заместитель руководителя Офиса Президента привел кейс с дефицитом в 2023 году в украинской армии артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за большой задержки в их предоставлении.
"В то время мое подразделение выполняло боевые задачи на Бахмутском направлении. Мы чувствовали этот дефицит артсеарядов лично. Поэтому я, как руководитель подразделения, должен был думать о чем-то новом. Так и появились подразделения операторов fpv-дронов, ведь патронов для артиллерии не хватало", - рассказал Палиса.
По его мнению, своевременное предоставление Украине всего, что необходимо, позволит украинской армии сдерживать российское нашествие, что в свою очередь предоставит европейским странам время подготовиться к российскому вторжению.
Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, Паліса перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, щоб долучитися до оборони України. До завершення навчання йому залишилось три місяці. Проте у червні 2022 року він таки отримав диплом американського навчального закладу.
У 2023 році став командиром 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр. Паліса командував діями бригади під час оборони Бахмута
Італія допомогу тобі не дає?
Мабуть Козир Борисович знає що в Європі животи порвуть від сміху від його пропозиції і план підготовки лежатиме на другий на столі в Пуйла.