Украина готова делиться опытом и помогать странам Европы в подготовке к российской агрессии, - заместитель главы ОП Палиса

заместитель руководителя ОП Палиса

Украина готова делиться опытом и помогать странам Европы, чтобы те имели возможность подготовиться и подготовить свои общества к российской агрессии.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Палиса на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES-2025) в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.

"Я считаю, что наши западные партнеры должны инвестировать в собственные общества в контексте своей готовности защищать себя и сопротивляться будущей российской агрессии. В свою очередь Украина готова помогать и делиться собственным опытом", - сказал Палиса во время дискуссионной панели на тему "Когда Европа будет готова к российской атаке?"

По его словам, ресурсы на войне - это едва ли не самая важная вещь. "Но война - это не только ресурсы, на войне одним из важнейших факторов является время, поскольку невозможно мгновенно подготовить подразделение, бригаду или целый армейский корпус", - отметил чиновник ОП.

Читайте: Украина имеет дроны-перехватчики, которые способны сбивать российские реактивные "Шахеды", - Палиса

Палиса также подчеркнул, что за любое промедление с помощью от западных партнеров Украина расплачивается жизнью своих граждан. "Мы ценим все, что вы для нас сделали, и будем счастливы, когда все получим, чтобы сдержать российскую агрессию. Однако мы также стараемся быть изобретательными и креативными", - сказал он.

В качестве примера изобретательности заместитель руководителя Офиса Президента привел кейс с дефицитом в 2023 году в украинской армии артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за большой задержки в их предоставлении.

"В то время мое подразделение выполняло боевые задачи на Бахмутском направлении. Мы чувствовали этот дефицит артсеарядов лично. Поэтому я, как руководитель подразделения, должен был думать о чем-то новом. Так и появились подразделения операторов fpv-дронов, ведь патронов для артиллерии не хватало", - рассказал Палиса.

По его мнению, своевременное предоставление Украине всего, что необходимо, позволит украинской армии сдерживать российское нашествие, что в свою очередь предоставит европейским странам время подготовиться к российскому вторжению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мобилизация в Украине не прекратится, даже если завтра будет прекращение огня, - Палиса

Досвід підготовки до кацапської агресії в ОПи дуже багатий...

Ну давайте, будемо ділитись досвідом, все показувати, навчати, на території України будуть різну херню випробовувати, чи може нам допоможуть війну закінчити, а потім будуть навчатись у наших військових навчальних закладах . Задрали
