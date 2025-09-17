МЗС про пакети військової допомоги Україні за фінансування НАТО: Поки фактичних поставок немає

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила перші пакети озброєння для України за програмою PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Про це повідомляє речник МЗС України Георгія Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За даними західних ЗМІ, ця допомога вже перебуває в дорозі, що в Києві вважають позитивним сигналом.

Високопоставлений представник НАТО Патрік Тернер у коментарі Reuters підтвердив, що чотири пакети зі Списку пріоритетних потреб України вже профінансовано, і обладнання почало надходити. Йдеться про новий механізм фінансування озброєнь за участю союзників, який має пришвидшити передачу необхідних ресурсів Києву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили, що місія "Східний вартовий" наразі не передбачає збиття російських безпілотників над Україною

Станом на вечір 17 вересня офіційного підтвердження фактичних поставок ще немає. Водночас речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що рішення Вашингтона ухвалено.

"Нам здається, що це дуже хороша взаємодія, взаємовигідна. Вигідна для нас, для європейських партнерів, для Сполучених Штатів", - наголосив він.

За словами Тихого, українське посольство у США також поінформувало МЗС про підтвердження цих рішень. Київ очікує на швидке надходження допомоги та продовження механізму PURL, оскільки потреби залишаються високими.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння на 1 млрд доларів, оплачену коштом країн НАТО за механізмом PURL.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за фінансування НАТО, - Reuters