РУС
МИД о пакетах военной помощи Украине за счет финансирования НАТО: Пока фактических поставок нет

представитель МИД Тихий

Администрация президента США Дональда Трампа согласовала первые пакеты вооружения для Украины по программе PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Об этом сообщает спикер МИД Украины Георгий Тихий

По данным западных СМИ, эта помощь уже находится в пути, что в Киеве считают позитивным сигналом.

Высокопоставленный представитель НАТО Патрик Тернер в комментарии Reuters подтвердил, что четыре пакета из Списка приоритетных потребностей Украины уже профинансированы, и оборудование начало поступать. Речь идет о новом механизме финансирования вооружений с участием союзников, который должен ускорить передачу необходимых ресурсов Киеву.

По состоянию на вечер 17 сентября официального подтверждения фактических поставок еще нет. В то же время спикер МИД Георгий Тихий подтвердил, что решение Вашингтона принято.

"Нам кажется, что это очень хорошее взаимодействие, взаимовыгодное. Выгодное для нас, для европейских партнеров, для Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

По словам Тихого, украинское посольство в США также проинформировало МИД о подтверждении этих решений. Киев ожидает быстрого поступления помощи и продолжения механизма PURL, поскольку потребности остаются высокими.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения на 1 млрд долларов, оплаченную за счет стран НАТО по механизму PURL.

НАТО (10321) оружие (10433) США (27912)
Так це ж і є, головною умовою отримання Нобелівської для Трампа!!
Балакати, і нічого особисто не робити, упродовж 9 місяців!!
показать весь комментарий
17.09.2025 17:17 Ответить
шнобиля він получить ,а не нобиля
показать весь комментарий
17.09.2025 17:22 Ответить
За даними західних ЗМІ, ця допомога вже перебуває в дорозі
показать весь комментарий
17.09.2025 17:24 Ответить
Напевно, по маршруту Магеллана, потім круг Африки і Гренландії (заодно розвідати, де зручніше на них нападати). Бонусом обігнути Австралію три рази і заїхати до пінгвінів на острови за санкціями.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:36 Ответить
 
 