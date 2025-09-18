Цікавили локації 3-го АК: СБУ затримала російського коригувальника на Харківщині

На Харківщині затримано російського агента, який відстежував координати Сил оборони, по яких війська РФ готували удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше рашистів цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на одному з найважливіших напрямків східного фронту - Ізюмському.

Коригування ударів займався 35-річний місцевий різноробочий, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбістами.

"Щоб зібрати розвіддані, агент намагався "втертися" в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту. При цьому фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ на цьому напрямку фронту.

Пізніше чоловіка затримали, вилучивши у нього смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для відправки куратору.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

