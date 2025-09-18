УКР
Новини Затримання коригувальників
1 117 4

Цікавили локації 3-го АК: СБУ затримала російського коригувальника на Харківщині

Коригувальника ударів РФ затримали на Харківщині. Подробиці від СБУ

На Харківщині затримано російського агента, який відстежував координати Сил оборони, по яких війська РФ готували удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше рашистів цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на одному з найважливіших напрямків східного фронту - Ізюмському.

Коригування ударів займався 35-річний місцевий різноробочий, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбістами.

"Щоб зібрати розвіддані, агент намагався "втертися" в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту. При цьому фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ на цьому напрямку фронту.

Пізніше чоловіка затримали, вилучивши у нього смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для відправки куратору.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

3.14дарас....
показати весь коментар
18.09.2025 13:09 Відповісти
100%
показати весь коментар
18.09.2025 14:20 Відповісти
Мені цікаво, собі здоровенний дилда вільно собі роз'їжджав, і питання до ТЦК , а вони буваютьв цих краях, бо на Хмельниччині гребуть по повній програмі!
показати весь коментар
18.09.2025 13:29 Відповісти
Ви дивуєтеся а я ні. В 1992р підчас утворення Республіки Україна виникла ,,державна структура ( за даними із ВіКі) за назвою СБУ. Виникла вона на базі перефарбованого в жовто-блакитний колір червоного Київського обласного управління К Г Б. А тепер ця структура, як правило ,керується кураторами з ФСБ РФ. І до поки із ФСБ РФ(КГБ РФ) не дасть команди своїй структурі КГБ в Україні (СБУ) доти остання не рипнеться щось відпрацьовувати і випереджати події.

Ось вам один приклад
В 1989 на установчі збори по утворені в Стрийському районі Львівської відділення ГО ,,НРО,, запросили полковника КГБ тварішша Колодяжного. Йому запропонували місце в президії. Та коли він побачив на столі наш жовто-блакитний прапор то заявив свою відмову про участь у цій процедурі. Він сказав що під цим прапором заляпаним кров'ю радянських патріотів він не сидітиме. А на справді діда цього полковника Колодяжного теж полковника МГБ СССР знищили партизани УПА. Пройшло 3 роки. І випадково в новинах по телевізору передають прес-конференцію керівництва у Стрийському районі. Ну такої наглості і брехні я ще не бачив. За столом в президії під жовто-блакитнм прапором, заляпаним кров'ю радянських патріотів, сидить ПАЛКОВНІК СБУ ТАВАРІШШ Колодяжний. І вже наш український прапор не муляє йому очі. А може він і на далі залишився як полковник КГБ під прикриттям
Зовсім інакшою була б картина коли б СБУ була дочкою СБ ОУН. Ми не мали б таких знакових подій в Україні як Помаранчева Революція, Революція Гідності. Давно би вступили в ЄС та НАТО. Зберегли ядерну зброю. У нас при владі не були б Кучми з Хабадом і олігархами. Не було б Януковича. І Крим залишався б нашим, І не було б таких президентів клоунів. СБ ОУН давила ще в зародку всіх хто старався нанести шкоду українській державі
показати весь коментар
18.09.2025 14:34 Відповісти
 
 