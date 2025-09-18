Цікавили локації 3-го АК: СБУ затримала російського коригувальника на Харківщині
На Харківщині затримано російського агента, який відстежував координати Сил оборони, по яких війська РФ готували удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше рашистів цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на одному з найважливіших напрямків східного фронту - Ізюмському.
Коригування ударів займався 35-річний місцевий різноробочий, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбістами.
"Щоб зібрати розвіддані, агент намагався "втертися" в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту. При цьому фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах", - йдеться в повідомленні.
СБУ викрила агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ на цьому напрямку фронту.
Пізніше чоловіка затримали, вилучивши у нього смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для відправки куратору.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось вам один приклад
В 1989 на установчі збори по утворені в Стрийському районі Львівської відділення ГО ,,НРО,, запросили полковника КГБ тварішша Колодяжного. Йому запропонували місце в президії. Та коли він побачив на столі наш жовто-блакитний прапор то заявив свою відмову про участь у цій процедурі. Він сказав що під цим прапором заляпаним кров'ю радянських патріотів він не сидітиме. А на справді діда цього полковника Колодяжного теж полковника МГБ СССР знищили партизани УПА. Пройшло 3 роки. І випадково в новинах по телевізору передають прес-конференцію керівництва у Стрийському районі. Ну такої наглості і брехні я ще не бачив. За столом в президії під жовто-блакитнм прапором, заляпаним кров'ю радянських патріотів, сидить ПАЛКОВНІК СБУ ТАВАРІШШ Колодяжний. І вже наш український прапор не муляє йому очі. А може він і на далі залишився як полковник КГБ під прикриттям
Зовсім інакшою була б картина коли б СБУ була дочкою СБ ОУН. Ми не мали б таких знакових подій в Україні як Помаранчева Революція, Революція Гідності. Давно би вступили в ЄС та НАТО. Зберегли ядерну зброю. У нас при владі не були б Кучми з Хабадом і олігархами. Не було б Януковича. І Крим залишався б нашим, І не було б таких президентів клоунів. СБ ОУН давила ще в зародку всіх хто старався нанести шкоду українській державі