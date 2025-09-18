Интересовались локациями 3-го АК: СБУ задержала российского корректировщика в Харьковской области

На Харьковщине задержан российский агент, который отслеживал координаты Сил обороны, по которым войска РФ готовили удары сверхтяжелыми авиабомбами, FPV-дронами и артиллерией.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего рашистов интересовали локации подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ, которые ведут непрерывные бои на одном из важнейших направлений восточного фронта - Изюмском.

Корректировкой ударов занимался 35-летний местный разнорабочий, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбистами.

"Чтобы собрать разведданные, агент пытался "втереться" в доверие к украинским воинам, предлагая им помощь в организации быта. При этом фигурант снимал на фото и видео места значительной концентрации личного состава и военной техники ВСУ, а также обозначал их на гугл-картах", - говорится в сообщении.

Также читайте: Генерала Росгвардии Спиридонова, который командовал разгоном мирных протестов во время оккупации Херсона, заочно приговорили к 15 годам, - СБУ

СБУ разоблачила агента еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его преступления и провели комплексные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск на этом направлении фронта.

Позже мужчину задержали, изъяв у него смартфон с фото- и видеофайлами объектов ВСУ, которые он готовил для отправки куратору.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Супруги агентов РФ планировали взорвать военных в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж