Интересовались локациями 3-го АК: СБУ задержала российского корректировщика в Харьковской области
На Харьковщине задержан российский агент, который отслеживал координаты Сил обороны, по которым войска РФ готовили удары сверхтяжелыми авиабомбами, FPV-дронами и артиллерией.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Больше всего рашистов интересовали локации подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ, которые ведут непрерывные бои на одном из важнейших направлений восточного фронта - Изюмском.
Корректировкой ударов занимался 35-летний местный разнорабочий, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбистами.
"Чтобы собрать разведданные, агент пытался "втереться" в доверие к украинским воинам, предлагая им помощь в организации быта. При этом фигурант снимал на фото и видео места значительной концентрации личного состава и военной техники ВСУ, а также обозначал их на гугл-картах", - говорится в сообщении.
СБУ разоблачила агента еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его преступления и провели комплексные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск на этом направлении фронта.
Позже мужчину задержали, изъяв у него смартфон с фото- и видеофайлами объектов ВСУ, которые он готовил для отправки куратору.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль