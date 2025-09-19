УКР
Решетилову призначать першим військовим омбудсманом України, - Зеленський

Решетилова стане першою військовою омбудсманкою

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня підписав закон №13266 про створення Офісу військового омбудсмана. На цю посаду буде призначено нині уповноважену з захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин Ольгу Решетилову.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що вже затверджено положення про роботу цієї інституції.

"Я призначу Ольгу Решетилову – людину, яку наші воїни добре знають, – першим українським військовим омбудсманом. Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Нагадаємо, 17 вересня ВР підтримала у другому читанні закон про військового омбудсмана. Він передбачає, що омбудсман здійснюватиме контроль за дотриманням прав військовослужбовців.

Зеленський Володимир омбудсмен Решетилова Кобилинська Ольга військовий омбудсмен
