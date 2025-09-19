РУС
Решетилову назначат первым военным омбудсменом Украины, - Зеленский

Решетилова станет первой военной омбудсменкой

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября подписал закон №13266 о создании Офиса военного омбудсмена. На эту должность будет назначена ныне уполномоченная по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо парламентариям за принятие моего законопроекта о военном омбудсмене. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован, и сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, - указ о создании Офиса военного омбудсмена", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что уже утверждено положение о работе этой институции.

"Я назначу Ольгу Решетилову - человека, которого наши воины хорошо знают, - первым украинским военным омбудсменом. Впереди - запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о военном омбудсмене

Напомним, 17 сентября ВР поддержала во втором чтении закон о военном омбудсмене. Он предусматривает, что омбудсмен будет осуществлять контроль за соблюдением прав военнослужащих.

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) омбудсмен (609) Решетилова Ольга (58) военный омбудсмен (6)
Мого,моє,мій,мені,я не лох
показать весь комментарий
19.09.2025 20:27 Ответить
Грошей вистачає тільки на маштабування міністерств,ну то таке.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:28 Ответить
 
 