Решетилову назначат первым военным омбудсменом Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября подписал закон №13266 о создании Офиса военного омбудсмена. На эту должность будет назначена ныне уполномоченная по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо парламентариям за принятие моего законопроекта о военном омбудсмене. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован, и сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, - указ о создании Офиса военного омбудсмена", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что уже утверждено положение о работе этой институции.

"Я назначу Ольгу Решетилову - человека, которого наши воины хорошо знают, - первым украинским военным омбудсменом. Впереди - запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии", - добавил глава государства.

Напомним, 17 сентября ВР поддержала во втором чтении закон о военном омбудсмене. Он предусматривает, что омбудсмен будет осуществлять контроль за соблюдением прав военнослужащих.