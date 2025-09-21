Ліквідовано 33 ворожі безпілотники із 54, - Повітряні сили
У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запускали безпілотники з напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 30 із них – шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
Повідомляється, що зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.
