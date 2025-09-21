УКР
Ліквідовано 33 ворожі безпілотники із 54, - Повітряні сили

робота ППО 21 вересня

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запускали безпілотники з напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 30 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони-перехоплювачі, які постачаються ЗСУ, вже збили 444 російських "шахедів" та "гербер", - Стерненко

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Повідомляється, що зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.

Дивіться: F-16 збили левову частину ворожих ракет Х-101: ПС показали відбиття атаки РФ в ніч на 20 вересня. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4904) ППО (3573) Повітряні сили (3028) Шахед (1521)
раніше максимами та дегтярями збивали більше ніж зараз Гепардами ?
21.09.2025 10:16 Відповісти
Тому що орієнтація влади на повільні дрони-перехоплювачі призвела до того що ворожі дрони масовано долають нашу зону ППО, а потім виявляються неточності в звітах коли прильотів більше ніж мало би бути. Отже хтось займається фальсифікацією звітності.
21.09.2025 10:41 Відповісти
 
 