Ліквідовано 33 ворожі безпілотники із 54, - Повітряні сили

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запускали безпілотники з напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 30 із них – шахеди.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.



Повідомляється, що зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.

