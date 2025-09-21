Ликвидировано 33 вражеских беспилотника из 54, - Воздушные силы
В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину 54-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что оккупанты запускали беспилотники с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, около 30 из них - шахеты.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
Сообщается, что зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 8 локациях.
