Ликвидировано 33 вражеских беспилотника из 54, - Воздушные силы

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину 54-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запускали беспилотники с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, около 30 из них - шахеты.



Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.



Сообщается, что зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 8 локациях.

