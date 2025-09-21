РУС
Новости
317 2

Ликвидировано 33 вражеских беспилотника из 54, - Воздушные силы

работа ПВО 21 сентября

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину 54-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запускали беспилотники с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, около 30 из них - шахеты.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны-перехватчики, которые поставляются ВСУ, уже сбили 444 российских "шахедов" и "гербер", - Стерненко

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Сообщается, что зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 8 локациях.

Смотрите: F-16 сбили львиную долю вражеских ракет Х-101: ПС показали отражение атаки РФ в ночь на 20 сентября. ВИДЕО

 

беспилотник (4284) ПВО (3128) Воздушные силы (2688) Шахед (1516)
раніше максимами та дегтярями збивали більше ніж зараз Гепардами ?
21.09.2025 10:16 Ответить
Тому що орієнтація влади на повільні дрони-перехоплювачі призвела до того що ворожі дрони масовано долають нашу зону ППО, а потім виявляються неточності в звітах коли прильотів більше ніж мало би бути. Отже хтось займається фальсифікацією звітності.
21.09.2025 10:41 Ответить
 
 