Рашисти вдарили дроном по Сумщині: поранено чоловіка
Вдень 24 вересня 2025 року війська РФ атакували дроном село у Шалигинській громаді на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, внаслідок атаки ворожого дрона постраждав цивільний у селі Шалигинської громади.
"52-річного чоловіка з осколковими пораненнями доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що двох цивільних поранено внаслідок удару росіян по Сумщині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль