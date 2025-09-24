Рашисти вдарили дроном по Сумщині: поранено чоловіка

Вдень 24 вересня 2025 року війська РФ атакували дроном село у Шалигинській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, внаслідок атаки ворожого дрона постраждав цивільний у селі Шалигинської громади.

"52-річного чоловіка з осколковими пораненнями доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

