Світ має врегулювати використання ШІ - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН наголосив на необхідності встановлення глобальних правил щодо застосування штучного інтелекту в озброєнні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський зазначив: "Нам потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися штучний інтелект у різних типах озброєнь".

Також читайте: Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ

Глава держави підкреслив, що це питання таке ж термінове, як і боротьба з поширенням ядерної зброї.

"Це так само терміново, як і зупинення поширення ядерної зброї. Треба відновити міжнародну співпрацю", — додав Зеленський.

Він висловив занепокоєння, що вже незабаром подібні технології можуть опинитися в руках терористичних організацій чи кримінальних картелів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: ЄС має побудувати нову безпекову архітектуру, бо Путін продовжуватиме війну

За словами президента, відсутність чітких правил застосування ШІ у військовій сфері становить серйозну загрозу для глобальної безпеки.

"Мине небагато часу, і з’являться дрони, які зможуть збивати одне одного чи атакувати критичну інфраструктуру абсолютно автономно, без участі людини. Виняток становитимуть лише ті, хто керуватиме системою штучного інтелекту", — наголосив глава держави.

Раніше Президент США Дональд Трамп закликав усі країни назавжди припинити розробку біологічної зброї. Він також зазначив, що штучний інтелект може стати величезною загрозою для людства.

Також читайте: Росія продовжує затягувати війну і відмовляється від припинення вогню, - Зеленський