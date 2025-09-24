Мир должен урегулировать использование ИИ - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН отметил необходимость установления глобальных правил по применению искусственного интеллекта в вооружении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский отметил: "Нам нужны глобальные правила относительно того, где может применяться искусственный интеллект в различных типах вооружений".

Также читайте: Специалисты ГУР используют ИИ для борьбы с врагом, - Буданов

Он подчеркнул, что этот вопрос такой же срочный, как и борьба с распространением ядерного оружия.

"Это так же срочно, как и остановка распространения ядерного оружия. Надо восстановить международное сотрудничество", - добавил Зеленский.

Он выразил обеспокоенность, что уже вскоре подобные технологии могут оказаться в руках террористических организаций или криминальных картелей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит десятки тысяч ударных систем с искусственным интеллектом для дронов, – FT

По словам прзидента, отсутствие четких правил применения ИИ в военной сфере представляет серьезную угрозу для глобальной безопасности.

"Пройдет немного времени, и появятся дроны, которые смогут сбивать друг друга или атаковать критическую инфраструктуру абсолютно автономно, без участия человека. Исключение составят только те, кто будет управлять системой искусственного интеллекта", - подчеркнул глава государства.

Ранее Президент США Дональд Трамп призвал все страны навсегда прекратить разработку биологического оружия. Он также отметил, что искусственный интеллект может стать огромной угрозой для человечества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ. ВИДЕО