Мир должен урегулировать использование ИИ - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН отметил необходимость установления глобальных правил по применению искусственного интеллекта в вооружении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский отметил: "Нам нужны глобальные правила относительно того, где может применяться искусственный интеллект в различных типах вооружений".
Он подчеркнул, что этот вопрос такой же срочный, как и борьба с распространением ядерного оружия.
"Это так же срочно, как и остановка распространения ядерного оружия. Надо восстановить международное сотрудничество", - добавил Зеленский.
Он выразил обеспокоенность, что уже вскоре подобные технологии могут оказаться в руках террористических организаций или криминальных картелей.
По словам прзидента, отсутствие четких правил применения ИИ в военной сфере представляет серьезную угрозу для глобальной безопасности.
"Пройдет немного времени, и появятся дроны, которые смогут сбивать друг друга или атаковать критическую инфраструктуру абсолютно автономно, без участия человека. Исключение составят только те, кто будет управлять системой искусственного интеллекта", - подчеркнул глава государства.
Ранее Президент США Дональд Трамп призвал все страны навсегда прекратить разработку биологического оружия. Он также отметил, что искусственный интеллект может стать огромной угрозой для человечества.
бо з лідерами типу актора, котрий усі свої АЖ 40р !!! вчив тексти для поржать а без тексту лиш міг сказати що ВІН НЕ лох Й НЕ ТРЯПКАЯКАЯСЬ - то ось йому карикатурну сцену світового інтелекту -трибуну ООН
--------------
Вже. У кацапляндії
І все б непогано, але дійство відбулося під патронатом фьодорова, і більше схоже на спробу цензури.
Але це не нова тема для ОП
звісно більше схоже на болото зельоного гівна )
Вова чучу за*уючить.
- Ну й розумний!..
- Аж страшно..