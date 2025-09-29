УКР
Термінали Старлінк в Україні профінансує Польща

Польща продовжить фінансувати термінали Старлінк в Україні, відповідний закон підписав президент Кароль Навроцький.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем’єр та міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Президент Польщі підписав закон, який передбачає продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія критично важлива, щоб лікарні, школи та прифронтові регіони залишалися на зв’язку"

Михайло Федоров додав, що наразі в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Старлінк, з яких понад 29 тисяч передали польські партнери. Він подякував Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду країни за солідарність і підтримку України.

Термінали забезпечують стабільний інтернет для критичної інфраструктури, що особливо важливо в умовах війни. Продовження фінансування гарантує безперебійне функціонування мережі в усіх регіонах країни.

Дякую братам полякам
29.09.2025 21:37 Відповісти
Что-то не видно наших диванных типа "патриотов", которые привыкли тут лить грязь на одного из наших самых действенных союзников.
29.09.2025 21:52 Відповісти
 
 