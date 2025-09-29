Терминалы Starlink в Украине профинансирует Польша

Польша продолжит финансировать терминалы Starlink в Украине, соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер и министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Президент Польши подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Во время войны эта технология критически важна, чтобы больницы, школы и прифронтовые регионы оставались на связи"

Михаил Федоров добавил, что сейчас в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink, из которых более 29 тысяч передали польские партнеры. Он поблагодарил министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и правительство страны за солидарность и поддержку Украины.

Терминалы обеспечивают стабильный интернет для критической инфраструктуры, что особенно важно в условиях войны. Продолжение финансирования гарантирует бесперебойное функционирование сети во всех регионах страны.

