Терминалы Starlink в Украине профинансирует Польша

Польша продолжит финансировать терминалы Starlink в Украине, соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер и министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Президент Польши подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Во время войны эта технология критически важна, чтобы больницы, школы и прифронтовые регионы оставались на связи"

Михаил Федоров добавил, что сейчас в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink, из которых более 29 тысяч передали польские партнеры. Он поблагодарил министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и правительство страны за солидарность и поддержку Украины.

Терминалы обеспечивают стабильный интернет для критической инфраструктуры, что особенно важно в условиях войны. Продолжение финансирования гарантирует бесперебойное функционирование сети во всех регионах страны.

Дякую братам полякам
29.09.2025 21:37 Ответить
Что-то не видно наших диванных типа "патриотов", которые привыкли тут лить грязь на одного из наших самых действенных союзников.
29.09.2025 21:52 Ответить
 
 