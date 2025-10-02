Норвегія хоче долучитися до ініціативи "Стіна дронів", - прем’єр Стере
Норвегія контактує з Єврокомісією, щоб бути частиною ініціативи "Стіна дронів".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
Коментуючи можливу участь Норвегії в ініціативі ЄС "Стіна дронів", Стере сказав: "Так, ми контактуємо з Комісією, щоб бути частиною цієї ініціативи".
Він наголосив, що Норвегія хоча й не є членом ЄС, бачить цінність у тісній співпраці з європейськими партнерами та активно взаємодіє з країнами ЄС і НАТО у питаннях безпеки, зокрема в протидії гібридним загрозам, зокрема від дронів.
"Ви бачите, яку роль вони відіграють у війні в Україні. Ви бачите, як вони створюють гібридну невизначеність у країнах по всій Європі", – додав прем’єр Норвегії.
Стосовно важливості досвіду України, Стере зауважив, що Норвегія та інші країни вчаться в України, як протистояти зовнішній агресії і гібридним загрозам, і її досвід є цінним для європейських країн, які стикаються з подібними викликами.
Крім того, Стере нагадав, що Норвегія виділяє великі кошти на підтримку України: "Цього року ми надаємо близько 8 мільярдів доларів, таку ж суму в 2026 році".
Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "Стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.
Спочатку нехай Україна створить стіну дронів на своєму кордоні , зокрема на північному , на Чернігівщині , а потім вже можна буде й запрошувати до проекту в ЄС.
Не кордон , а прохідний двір для кацапських розвідників і шахедів .