Норвегия хочет присоединиться к инициативе "Стена дронов", - премьер Стере

Норвегия контактирует с Еврокомиссией, чтобы быть частью инициативы "Стена дронов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Комментируя возможное участие Норвегии в инициативе ЕС "Стена дронов", Стере сказал: "Да, мы контактируем с Комиссией, чтобы быть частью этой инициативы".

Он отметил, что Норвегия хотя и не является членом ЕС, видит ценность в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами и активно взаимодействует со странами ЕС и НАТО в вопросах безопасности, в частности в противодействии гибридным угрозам, в частности от дронов.

"Вы видите, какую роль они играют в войне в Украине. Вы видите, как они создают гибридную неопределенность в странах по всей Европе", - добавил премьер Норвегии.

Относительно важности опыта Украины, Стере отметил, что Норвегия и другие страны учатся у Украины, как противостоять внешней агрессии и гибридным угрозам, и ее опыт является ценным для европейских стран, которые сталкиваются с подобными вызовами.

Кроме того, Стере напомнил, что Норвегия выделяет большие средства на поддержку Украины: "В этом году мы предоставляем около 8 миллиардов долларов, такую же сумму в 2026 году".

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "Стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.