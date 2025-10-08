Ворог атакував енергооб’єкти в двох областях, найскладніша ситуація на Чернігівщині, - Міненерго

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Як зазначається, здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", - пояснили в Міненерго.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в українському міністерстві.

