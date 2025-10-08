УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9563 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
602 4

Ворог атакував енергооб’єкти в двох областях, найскладніша ситуація на Чернігівщині, - Міненерго

Енергетика

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", - пояснили в Міненерго.

Також читайте: Росія завдала понад 26 ударів по українській енергосистемі за день, - Міненерго

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в українському міністерстві.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по енергооб’єкту на Ніжинщині, є знеструмлення. Також зазначалося, що ворог атакував ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків.

Автор: 

енергетика (2734) електроенергія (6404) Міненерго (1482)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слідкуйте за новинами, десь ось-ось Боневтік Потужно-Брехливий атакує кацапщину потужним відосом і накакає в маленеькі мізки наріду 73%, що в нас все нормально, кожного дня рухається перемога.
показати весь коментар
08.10.2025 10:28 Відповісти
@ "Вчора вранці на залізничному перегоні "Строганово-Мшинская" стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, який перевозив військовий вантаж". Про це повідомили у ГУР України.
Завдяки "невідомим партизанам" було паралізовано рух поїздів сполученням Санкт-Петербург-Псков."

показати весь коментар
08.10.2025 10:29 Відповісти
Як до цього збивалися сотні шахедів зовсім не зрозуміло, якщо НЕ збиваються по десятку в області, а всі досягають своєї руйнівної мети?
В когось є притомне і правдиве пояснення?
показати весь коментар
08.10.2025 10:31 Відповісти
Замість вечірнього кварталу з відосіками про "Фламіндіч на кремлем" буде блекаут і Потужнє трендіння ( у кого радіоприймач буде заряджено)
показати весь коментар
08.10.2025 11:35 Відповісти
 
 