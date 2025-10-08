РУС
Новости Удары по энергетике
Враг атаковал энергообъекты в двух областях, самая сложная ситуация в Черниговской области, - Минэнерго

Енергетика

Враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговщины и Днепропетровщины. Самой сложной остается ситуация на Черниговщине. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, осуществляется комплекс мер для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

По состоянию на 8 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев надежным снабжением электроэнергии и тепла", - пояснили в Минэнерго.

Также читайте: Россия нанесла более 26 ударов по украинской энергосистеме за день, - Минэнерго

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в украинском министерстве.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по энергообъекту на Нежинщине, есть обесточивание. Также отмечалось, что враг атаковал ТЭС ДТЭК, ранены двое энергетиков.

Слідкуйте за новинами, десь ось-ось Боневтік Потужно-Брехливий атакує кацапщину потужним відосом і накакає в маленеькі мізки наріду 73%, що в нас все нормально, кожного дня рухається перемога.
показать весь комментарий
08.10.2025 10:28 Ответить
@ "Вчора вранці на залізничному перегоні "Строганово-Мшинская" стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, який перевозив військовий вантаж". Про це повідомили у ГУР України.
Завдяки "невідомим партизанам" було паралізовано рух поїздів сполученням Санкт-Петербург-Псков."

показать весь комментарий
08.10.2025 10:29 Ответить
Як до цього збивалися сотні шахедів зовсім не зрозуміло, якщо НЕ збиваються по десятку в області, а всі досягають своєї руйнівної мети?
В когось є притомне і правдиве пояснення?
показать весь комментарий
08.10.2025 10:31 Ответить
Замість вечірнього кварталу з відосіками про "Фламіндіч на кремлем" буде блекаут і Потужнє трендіння ( у кого радіоприймач буде заряджено)
показать весь комментарий
08.10.2025 11:35 Ответить
 
 