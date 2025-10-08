Враг атаковал энергообъекты в двух областях, самая сложная ситуация в Черниговской области, - Минэнерго

Враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговщины и Днепропетровщины. Самой сложной остается ситуация на Черниговщине. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, осуществляется комплекс мер для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

По состоянию на 8 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев надежным снабжением электроэнергии и тепла", - пояснили в Минэнерго.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в украинском министерстве.

