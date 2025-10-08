Через російські обстріли без електрики залишилася частина Сумського району, - "Сумиобленерго"

Внаслідок російських обстрілів ввечері 8 жовтня без електрики залишилась частина Сумського району.

Про це повідомляє "Сумиобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Через військову агресію РФ знеструмлено частину Сумського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 8 жовтня російські безпілотники атакували Суми. Один із дронів влучив у дах багатоповерхівки у Зарічному районі.

Дивіться також: Доба на Сумщині: під ворожими атаками Краснопілля та Суми, серед поранених дитина, є руйнування. ФОТОрепортаж