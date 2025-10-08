РУС
Из-за российских обстрелов без электричества осталась часть Сумского района, - "Сумиобленерго"

В результате российских обстрелов вечером 8 октября без электричества осталась часть Сумского района.

Об этом сообщает "Сумиобленерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за военной агрессии РФ обесточена часть Сумского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сказано в сообщении.

Напомним, днем 8 октября российские беспилотники атаковали Сумы. Один из дронов попал в крышу многоэтажки в Заречном районе.

Смотрите также: Сутки на Сумщине: под вражескими атаками - Краснополье и Сумы, среди раненых - ребенок, есть разрушения. ФОТОрепортаж

