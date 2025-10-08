Из-за российских обстрелов без электричества осталась часть Сумского района, - "Сумиобленерго"
В результате российских обстрелов вечером 8 октября без электричества осталась часть Сумского района.
Об этом сообщает "Сумиобленерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за военной агрессии РФ обесточена часть Сумского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сказано в сообщении.
Напомним, днем 8 октября российские беспилотники атаковали Сумы. Один из дронов попал в крышу многоэтажки в Заречном районе.
