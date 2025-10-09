Посол Боднар заявив, що Україна може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму

Посол України в Польщі Василь Боднар не виключає, що Київ може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща ухвалить законопроєкт, який прирівнює діяльність ОУН (б) та УПА до нацизму та комунізму.

Дипломат зазначив, що термін "бандерівець" поширений у Польщі, але "не має обґрунтування ні в українській, ні в світовій історіографії".

"Ми розуміємо чутливість навколо Бандери та червоно-чорного прапора в Польщі. Ми також закликаємо громадян України не використовувати ці символи в Польщі, оскільки вони викликають негативні емоції", - сказав Боднар.

Він заявив, що "українські історики добре висловили свої думки та закликали до прямих контактів між істориками, щоб займатися всіма цими питаннями на професійному рівні", згадавши в цьому контексті про заяву представників історичної спільноти України.

У заяві, зокрема йшлося, що у відповідь Україна "буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки".

На запитання журналістки, чи варто очікувати такої відповіді від України, Боднар відповів: "Я не виключаю цього, найімовірніше, так".

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами.

Понад 40 представників української історичної спільноти відреагували заявою щодо намірів деяких політичних сил Польщі на законодавчому рівні засудити діяльність УПА та ОУН(б), прирівнявши її до тоталітарних режимів нацизму та комунізму.

