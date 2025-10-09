УКР
Новини Польща встановила День пам’яті "геноциду ОУН і УПА"
Посол Боднар заявив, що Україна може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму

Боднар

Посол України в Польщі Василь Боднар не виключає, що Київ може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща ухвалить законопроєкт, який прирівнює діяльність ОУН (б) та УПА до нацизму та комунізму.

Його заяву цитує TVN24, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що термін "бандерівець" поширений у Польщі, але "не має обґрунтування ні в українській, ні в світовій історіографії".

"Ми розуміємо чутливість навколо Бандери та червоно-чорного прапора в Польщі. Ми також закликаємо громадян України не використовувати ці символи в Польщі, оскільки вони викликають негативні емоції", - сказав Боднар.

Він заявив, що "українські історики добре висловили свої думки та закликали до прямих контактів між істориками, щоб займатися всіма цими питаннями на професійному рівні", згадавши в цьому контексті про заяву представників історичної спільноти України.

У заяві, зокрема йшлося, що у відповідь Україна "буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки".

Читайте також: Українські історики відреагували на законопроєкт Навроцького, який хоче прирівняти ОУН-УПА до нацизму, - заява

На запитання журналістки, чи варто очікувати такої відповіді від України, Боднар відповів: "Я не виключаю цього, найімовірніше, так".

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами.

Понад 40 представників української історичної спільноти відреагували заявою щодо намірів деяких політичних сил Польщі на законодавчому рівні засудити діяльність УПА та ОУН(б), прирівнявши її до тоталітарних режимів нацизму та комунізму.

Читайте також: У Навроцького заявили, що критика законопроєкту про УПА - "виконання сценарію Кремля"

Топ коментарі
+2
Понад 40 представників української історичної спільноти виступили з заявою про намагання Навроцького засудити діяльність УПА та ОУН(б). Серед підписантів заяви, зокрема, голова УІНП Олександр Алфьоров, історик та військовий Вахтанг Кіпіані, доктор історичних наук Ярослав Грицак, автор YouTube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв, головний редактор "Локальної історії" Віталій Ляска, Володимир В'ятрович Володимир, кандидат історичних наук.
Ці всі підписанти, а також Посли України в Польщі, даремно хліб їдять, бо за стільки років не підняли на державному рівні питання про заборону виконання в Україні гімну Польщі, в якому згадується садист і геноцидник Стефан Чарнецький. Цей паталогічний садюга особисто хвастався , що винищив , вирізав, замордував 100000 (сто тисяч) українців. Вирізав до ноги такі міста, як Ставище і Погребище. Знищив могилу Богдана Хмельницького у Суботові. Попадав і в полон до козаків, але вислизав, як вуж. Але все-таки карма його дістала: здох від української кулі. Це просто неймовірно, що поляки такого садюгу ввели в свій гімн. Значить, самі такі. Так от гріш ціна дисертаціям і званням вищеперечислених, якщо вони до сьогоднішнього дня не підняли питання заборони польського гімну з Чарнецьким на державному рівні.
09.10.2025 00:26 Відповісти
+1
Франція і Німеччина сторіччями мають подібні претензії. Але якось вжилися. Будемо в Європі - поляків попустить.
09.10.2025 00:26 Відповісти
+1
саме чяс один одному чюби рвати кацапні на радість.
09.10.2025 00:28 Відповісти
09.10.2025 00:26 Відповісти
Все правильно. Але гоноровими будемо виключно після перемоги. Наразі маємо дякувати полякам за навіть не їхні **********.
09.10.2025 00:29 Відповісти
Ага, Україні плюють в лице, а витиратися будемо після перемоги. А поляки українцям не повинні дякувати, що бої не йдуть під Варшавою, як це вже не раз було?.
09.10.2025 00:33 Відповісти
Нажаль, так. Таке життя. Спочатку вижеймо.
09.10.2025 01:04 Відповісти
Франція і Німеччина сторіччями мають подібні претензії. Але якось вжилися. Будемо в Європі - поляків попустить.
09.10.2025 00:26 Відповісти
Пусти свиню під стіл, а вона й на стіл залізе.
09.10.2025 00:45 Відповісти
саме чяс один одному чюби рвати кацапні на радість.
09.10.2025 00:28 Відповісти
Починають цей сир-бор, користуючись моментом, не українці, а саме поляки.
09.10.2025 00:44 Відповісти
Нажаль, поляки такий народ що не попустить.
09.10.2025 00:30 Відповісти
"критика законопроєкту про УПА - "виконання сценарію Кремля"" - це як?? Кремль захищатиме УПА? Що вiн несе???
09.10.2025 00:35 Відповісти
У Навроцького проблеми з логічним мисленням. Великі проблеми.
09.10.2025 00:42 Відповісти
До політиків що приходять до влади в Польщі, у їх тупі головехи не вміщається вислів на цю тему, попереднього Президента України Петра Порошенка : "пробачаємо, і просимо вибачення". І саме тому, незважаючи, що ця країна приютила багатьох українських біженців, але дивлячись на політику їх лідерів, виникає непереборне бажання сказати:"єще польська не згінела, але згінуть мусіть".
09.10.2025 00:55 Відповісти
Цікаво, що поляки ні до Росії, яка їх сторіччямии поневолювала, ні до Німетчини, яка їх окуповувала у 30-40 роках, при чому створювала концтабори і фізично знищувала претензій немає. Ніяких, від слова зовсім.
09.10.2025 01:30 Відповісти
 
 