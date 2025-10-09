РУС
Новости Польша установила День памяти "геноцида ОУН и УПА"
3 611 47

Посол Боднар заявил, что Украина может ввести ответные меры, если Польша приравняет ОУН-УПА к нацизму

Боднар

Посол Украины в Польше Василий Боднар не исключает, что Киев может принять ответные меры, если Польша примет законопроект, который приравнивает деятельность ОУН (б) и УПА к нацизму и коммунизму.

Его заявление цитирует TVN24, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что термин "бандеровец" распространен в Польше, но "не имеет обоснования ни в украинской, ни в мировой историографии".

"Мы понимаем чувствительность вокруг Бандеры и красно-черного флага в Польше. Мы также призываем граждан Украины не использовать эти символы в Польше, поскольку они вызывают негативные эмоции", - сказал Боднар.

Он заявил, что "украинские историки хорошо выразили свои мысли и призвали к прямым контактам между историками, чтобы заниматься всеми этими вопросами на профессиональном уровне", вспомнив в этом контексте о заявлении представителей исторического сообщества Украины.

В заявлении, в частности говорилось, что в ответ Украина "будет вынуждена принимать зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы".

На вопрос журналистки, стоит ли ожидать такого ответа от Украины, Боднар ответил: "Я не исключаю этого, скорее всего, да".

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.

Более 40 представителей украинского исторического сообщества отреагировали заявлением относительно намерений некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН(б), приравняв ее к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.

Топ комментарии
+20
Понад 40 представників української історичної спільноти виступили з заявою про намагання Навроцького засудити діяльність УПА та ОУН(б). Серед підписантів заяви, зокрема, голова УІНП Олександр Алфьоров, історик та військовий Вахтанг Кіпіані, доктор історичних наук Ярослав Грицак, автор YouTube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв, головний редактор "Локальної історії" Віталій Ляска, Володимир В'ятрович Володимир, кандидат історичних наук.
Ці всі підписанти, а також Посли України в Польщі, даремно хліб їдять, бо за стільки років не підняли на державному рівні питання про заборону виконання в Україні гімну Польщі, в якому згадується садист і геноцидник Стефан Чарнецький. Цей паталогічний садюга особисто хвастався , що винищив , вирізав, замордував 100000 (сто тисяч) українців. Вирізав до ноги такі міста, як Ставище і Погребище. Знищив могилу Богдана Хмельницького у Суботові. Попадав і в полон до козаків, але вислизав, як вуж. Але все-таки карма його дістала: здох від української кулі. Це просто неймовірно, що поляки такого садюгу ввели в свій гімн. Значить, самі такі. Так от гріш ціна дисертаціям і званням вищеперечислених, якщо вони до сьогоднішнього дня не підняли питання заборони польського гімну з Чарнецьким на державному рівні.
09.10.2025 00:26
+10
Ага, Україні плюють в лице, а витиратися будемо після перемоги. А поляки українцям не повинні дякувати, що бої не йдуть під Варшавою, як це вже не раз було?.
09.10.2025 00:33
+9
Починають цей сир-бор, користуючись моментом, не українці, а саме поляки.
09.10.2025 00:44
Понад 40 представників української історичної спільноти виступили з заявою про намагання Навроцького засудити діяльність УПА та ОУН(б). Серед підписантів заяви, зокрема, голова УІНП Олександр Алфьоров, історик та військовий Вахтанг Кіпіані, доктор історичних наук Ярослав Грицак, автор YouTube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв, головний редактор "Локальної історії" Віталій Ляска, Володимир В'ятрович Володимир, кандидат історичних наук.
Ці всі підписанти, а також Посли України в Польщі, даремно хліб їдять, бо за стільки років не підняли на державному рівні питання про заборону виконання в Україні гімну Польщі, в якому згадується садист і геноцидник Стефан Чарнецький. Цей паталогічний садюга особисто хвастався , що винищив , вирізав, замордував 100000 (сто тисяч) українців. Вирізав до ноги такі міста, як Ставище і Погребище. Знищив могилу Богдана Хмельницького у Суботові. Попадав і в полон до козаків, але вислизав, як вуж. Але все-таки карма його дістала: здох від української кулі. Це просто неймовірно, що поляки такого садюгу ввели в свій гімн. Значить, самі такі. Так от гріш ціна дисертаціям і званням вищеперечислених, якщо вони до сьогоднішнього дня не підняли питання заборони польського гімну з Чарнецьким на державному рівні.
09.10.2025 00:26
Все правильно. Але гоноровими будемо виключно після перемоги. Наразі маємо дякувати полякам за навіть не їхні **********.
09.10.2025 00:29
Ага, Україні плюють в лице, а витиратися будемо після перемоги. А поляки українцям не повинні дякувати, що бої не йдуть під Варшавою, як це вже не раз було?.
09.10.2025 00:33
Нажаль, так. Таке життя. Спочатку вижеймо.
09.10.2025 01:04
ще б тому Навроцькому почитати мемуари члена Армії Крайової Stefan Dąmbski, видані в 2011 році, де він описує "подвиги" катів у знищенні українців. Та згадати "пацифікацію" на Східній Галичині, яка тепер зветься Малопольща після знищення українського населення. Чи вже архіви про ці злочини знищили? А ще хай спробують поритися в ерефії, в місцях, де знищували поляків. І нарешті хоч спробувати вимагати відповіді? за вбивство польскої урядової делегації. Чи тут - єто другоє?
09.10.2025 09:04
Франція і Німеччина сторіччями мають подібні претензії. Але якось вжилися. Будемо в Європі - поляків попустить.
09.10.2025 00:26
Пусти свиню під стіл, а вона й на стіл залізе.
09.10.2025 00:45
саме чяс один одному чюби рвати кацапні на радість.
09.10.2025 00:28
Починають цей сир-бор, користуючись моментом, не українці, а саме поляки.
09.10.2025 00:44
саме це і мав на увазі.
09.10.2025 02:49
московія відкриває свої консерви, бо не вийшло за трі дня, і якраз так от співпало з тим, що Європа домовилась купувати у США зброю для України. Поки Трамп сильно хотів щоб московія другом була (було і блокував постачання зброї, тої що ще завдяки Байдену постачалась Україні. ), не дивлячись на численні плювки зі сторони московії в сторону США, даний законопроект не ініційовувався.
09.10.2025 03:22
Нажаль, поляки такий народ що не попустить.
09.10.2025 00:30
Поляки перші простягнули руку Україні в час біди. Але за це вони вимагають від нас відмовитись від свого батька - Бандери. Це не є прийнятним. Їм подяка, але Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати
09.10.2025 04:45
Це була відповідь на цей коментар.
09.10.2025 05:13
"критика законопроєкту про УПА - "виконання сценарію Кремля"" - це як?? Кремль захищатиме УПА? Що вiн несе???
09.10.2025 00:35
У Навроцького проблеми з логічним мисленням. Великі проблеми.
09.10.2025 00:42
До політиків що приходять до влади в Польщі, у їх тупі головехи не вміщається вислів на цю тему, попереднього Президента України Петра Порошенка : "пробачаємо, і просимо вибачення". І саме тому, незважаючи, що ця країна приютила багатьох українських біженців, але дивлячись на політику їх лідерів, виникає непереборне бажання сказати:"єще польська не згінела, але згінуть мусіть".
09.10.2025 00:55
Так думають не всі поляки, але тільки польські дегенерати
09.10.2025 04:37
Цікаво, що поляки ні до Росії, яка їх сторіччямии поневолювала, ні до Німетчини, яка їх окуповувала у 30-40 роках, при чому створювала концтабори і фізично знищувала претензій немає. Ніяких, від слова зовсім.
09.10.2025 01:30
Чому ж ні? Нещодавно поляки висували Німеччині претензії на репарації, після чого були послані німцями куди подалі.
09.10.2025 07:23
на жаль не всі розуміють на чиїх дровах тей казан українці-поляки кипить...
09.10.2025 03:29
Саме час визнати пана Навроцького послом Росії в Україні
09.10.2025 04:31
в великі чяси живимево - пік еволюції пройдено!
почяли розвиватися наоборот - трамп, *****, сі, пельмень, одбан, фіца, буба і це щє далеко не всі прізвищя...
09.10.2025 04:48
от за шо забув сказати пан Дарвін!
як є еволюція вперед, чому не може бути еволюції взад?
09.10.2025 04:54
Почитайте Олену Блавацьку. Вона 10(десять) років провела в Тібецькому монастері. І дала інформацію про 5(п'ять) цивілізацій, що були на Землі до ********* людства. Всі ці мегаліти робились силою внутрішньої енергії людини. Зараз людина цю енергію втратила. Такі справи(so it goes)
09.10.2025 05:10
дякую - є шо читати, слухати і бачити.
та і не дуже я по екстремалам.
10 років в Тібецькому монастирі? - загублена людина...
09.10.2025 05:17
Це ж не приказ. Це порада. А далі робіть, як ся маєте
09.10.2025 05:27
Шановний дописувачу вас намахали - у чоловічому монастирі жінку ніхто би не тримав десять років . А мегаліти спокійно будувалися за допомогою тих струментів шо були доступні людям в камяну еру . Крім того вам дам пораду - подорослійште вже нарешті і зніміть пасту з вух .
09.10.2025 05:42
Теж був здивований, що жінка в чоловічому монастері. Але так було. Нехай не 10 років, а 9, але це не має суттєвого значення.
09.10.2025 05:46
Шановний шоб досягти просвітлення майбутьнього Далай Ламу майже з пелюшок готують і він також готується - а тутка якесь бабисько з кацапстану раз і за девять років просвітилася ? Просто вона білочку зловила а шоб не було позорно перед европейцями почала свої галюни довірливим людиськам заганяти - ну а шо мало зараз всяких "просвітлених" бабоси заробляють на таких як ви чи шо .
09.10.2025 05:55
Гугл не заблокований? То навіщо зайві питання
09.10.2025 06:02
Я вам наведу приклад один - а ви вже самі вирішуйте як його вам використати . Лох нессі ніту бо банально в тому озері одна Нессі ( ну може дві ) можуть прохарчуватися - а шоб популяція вижила тре десятки особин . А вже в океанах шось може жити бо там банально і харчить шо є і місця дохріна і трошки ( крім того про глибини океанів людство знає менше ніж про Марс ).
09.10.2025 06:20
Хтось вірить, що Бог існує, хтось не вірить в це. І те і інше не доказуємо. Але життя триває. Зєлю геть. Вибори
09.10.2025 06:30
ну і як будували мегаліти в пума пунку за допомогою блоків та мотузок?
09.10.2025 07:26
згідно законів "сучукрфізики", ккд завжди менше одиниці
тому для виникнення Всесвіту (тобто процесу з ккд більше одиниці) придумали "біг бенг"
щоб людина могла витрачати більше енергії, ніж споживає, її ккд теж має бути більше одиниці
так що я вірю в Бога, бо "сучукрфізика" ще не придумала нічого подібного
09.10.2025 09:06
На цю тему є комедія де знімався Девід Духовний - вона здається так і називається "Еволюція" ( тай жарти там подібні на жарти а не те шо теперка в Голівуді знимкують ).
09.10.2025 05:44
давайте правду - ніколи доня не надасть тамагавків в Україну,
а якщо і надасть то в такій кількості і з такими обежаннями,
шо би кращє вже і не надавав.
свої вовагавки будувати треба, а не на доню сподіватися...
09.10.2025 05:03
Якщо Україна отримає томагавки,то може статися таке як з штормами шедоу...12 ракет вгатили в галявину неподалік Курська і оприлюднили відоси..Військова верхівка казала,що там знаходиться бункер з свинособаками..Якщо і був той бункер,то там і лишився,а ракети на той час були останіми..
09.10.2025 06:31
https://youtu.be/wq19KUMa0Fc
09.10.2025 06:41
доня любить ***** - ***** доню доїть...
09.10.2025 06:42
все по сімейному
09.10.2025 06:50
До закінчення війни поляки можуть і будуть глумитися з українців. Допоки ми змушені за копійки працювати в Польщі і торгувати сировиною, а не готовими товарами поляки нас в гріш ставити не будуть. Та й інші також. То ж спершу перемога, потім економіка, а вже потім пригадаємо полякам полонізавцію, армію крайову і батальони хлопські. Всьому свій час. Поляки не ріжуть власні ліси. Навіщо? Поряд українські і там хлопи за безцінь допилюють Карпати. Вся деревообробна промисловість Польщі під українським кордоном. Фермери вже давно отримують дотації від ЄС, а розраховуються переробляючи українське збіжжя. Хто нам винен що ми під час війни голосуємо за блазнів які призначають керувати інородців? Ну от як поважати націю яка сама себе не поважає? Воювати ми все одно будемо, але мені важко уявити як бути біженкою в країні де ти "українська курва", твій чоловік на війні "бандерівець", а твої діти "бандерівські байстрюки". То ж знову раджу українцям покинути Польщу. В світі багато країн де до українців ставляться обєктивно і не мають дурацьких історичних претензій під диктовку кремля.
09.10.2025 06:57
сумнівний допис..
09.10.2025 07:15
Тамтешні бєженци - то переважно виборці Зєльонкіна.
09.10.2025 09:13
Треба на законодавчому рівні всіх країн ЄС та України у томуж числі заборонити бодай якийсь ресентимент що веде к диструкції на історичному підгрунті минулого. Як в одній дуже успішній країні ЕС це зроблено для майбутнього і це дало результат,хоча навкруги були суцільні вороги. Де дозволено копатися в історії тільки історикам в наукових цілях, а політикам як форвардам суспільної думки брати з історії тільки обєднуючі та позитивні факти, що йдуть на благо країни та все що має конфліктний характер не може бути якось політизовано і тем більш закріплено в законах.
Це якщо країни находятся в одній політико-географічній ойкумені або країна прагне до цього обєднання в данному випадку ЄС.

Якщо перефразирувати глобально "без минулого-немає майбутнього" до політчної догми "позитивне минуле-позитивне майбутне".
09.10.2025 08:33
прапор Британської імперії "Union Jack" складається з суперпозиції прапорів Англії, Шотландії та Ірландії

нічого подібного ані в польській імперії, ані в російській імперії не бувало
09.10.2025 09:12
 
 