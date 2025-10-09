Посол Боднар заявил, что Украина может ввести ответные меры, если Польша приравняет ОУН-УПА к нацизму

Посол Украины в Польше Василий Боднар не исключает, что Киев может принять ответные меры, если Польша примет законопроект, который приравнивает деятельность ОУН (б) и УПА к нацизму и коммунизму.

Его заявление цитирует TVN24, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что термин "бандеровец" распространен в Польше, но "не имеет обоснования ни в украинской, ни в мировой историографии".

"Мы понимаем чувствительность вокруг Бандеры и красно-черного флага в Польше. Мы также призываем граждан Украины не использовать эти символы в Польше, поскольку они вызывают негативные эмоции", - сказал Боднар.

Он заявил, что "украинские историки хорошо выразили свои мысли и призвали к прямым контактам между историками, чтобы заниматься всеми этими вопросами на профессиональном уровне", вспомнив в этом контексте о заявлении представителей исторического сообщества Украины.

В заявлении, в частности говорилось, что в ответ Украина "будет вынуждена принимать зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы".

На вопрос журналистки, стоит ли ожидать такого ответа от Украины, Боднар ответил: "Я не исключаю этого, скорее всего, да".

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.

Более 40 представителей украинского исторического сообщества отреагировали заявлением относительно намерений некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН(б), приравняв ее к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.

