Посол Боднар заявил, что Украина может ввести ответные меры, если Польша приравняет ОУН-УПА к нацизму
Посол Украины в Польше Василий Боднар не исключает, что Киев может принять ответные меры, если Польша примет законопроект, который приравнивает деятельность ОУН (б) и УПА к нацизму и коммунизму.
Его заявление цитирует TVN24, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломат отметил, что термин "бандеровец" распространен в Польше, но "не имеет обоснования ни в украинской, ни в мировой историографии".
"Мы понимаем чувствительность вокруг Бандеры и красно-черного флага в Польше. Мы также призываем граждан Украины не использовать эти символы в Польше, поскольку они вызывают негативные эмоции", - сказал Боднар.
Он заявил, что "украинские историки хорошо выразили свои мысли и призвали к прямым контактам между историками, чтобы заниматься всеми этими вопросами на профессиональном уровне", вспомнив в этом контексте о заявлении представителей исторического сообщества Украины.
В заявлении, в частности говорилось, что в ответ Украина "будет вынуждена принимать зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы".
На вопрос журналистки, стоит ли ожидать такого ответа от Украины, Боднар ответил: "Я не исключаю этого, скорее всего, да".
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.
Более 40 представителей украинского исторического сообщества отреагировали заявлением относительно намерений некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН(б), приравняв ее к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ці всі підписанти, а також Посли України в Польщі, даремно хліб їдять, бо за стільки років не підняли на державному рівні питання про заборону виконання в Україні гімну Польщі, в якому згадується садист і геноцидник Стефан Чарнецький. Цей паталогічний садюга особисто хвастався , що винищив , вирізав, замордував 100000 (сто тисяч) українців. Вирізав до ноги такі міста, як Ставище і Погребище. Знищив могилу Богдана Хмельницького у Суботові. Попадав і в полон до козаків, але вислизав, як вуж. Але все-таки карма його дістала: здох від української кулі. Це просто неймовірно, що поляки такого садюгу ввели в свій гімн. Значить, самі такі. Так от гріш ціна дисертаціям і званням вищеперечислених, якщо вони до сьогоднішнього дня не підняли питання заборони польського гімну з Чарнецьким на державному рівні.
почяли розвиватися наоборот - трамп, *****, сі, пельмень, одбан, фіца, буба і це щє далеко не всі прізвищя...
як є еволюція вперед, чому не може бути еволюції взад?
та і не дуже я по екстремалам.
10 років в Тібецькому монастирі? - загублена людина...
тому для виникнення Всесвіту (тобто процесу з ккд більше одиниці) придумали "біг бенг"
щоб людина могла витрачати більше енергії, ніж споживає, її ккд теж має бути більше одиниці
так що я вірю в Бога, бо "сучукрфізика" ще не придумала нічого подібного
а якщо і надасть то в такій кількості і з такими обежаннями,
шо би кращє вже і не надавав.
свої вовагавки будувати треба, а не на доню сподіватися...
Це якщо країни находятся в одній політико-географічній ойкумені або країна прагне до цього обєднання в данному випадку ЄС.
Якщо перефразирувати глобально "без минулого-немає майбутнього" до політчної догми "позитивне минуле-позитивне майбутне".
нічого подібного ані в польській імперії, ані в російській імперії не бувало