Одеса під ударом російських безпілотників - у місті працює ППО
Одеса у ніч на 9 жовтня під атакою російських дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Одеса", у місті пролунали кілька вибухів.
Місцеві канали повідомляють про активну роботу ППО.
Напередодні військові попереджали про групу ворожих дронів, що рухалася з Чорного моря в напрямку області.
Раніше ми писали, що у ніч на 9 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Сумщину, застосувавши десятки ударних дронів і керовані авіабомби. Серед загиблих - троє цивільних.
Також армія РФ атакувала Запорізьку область, одна людина поранена. У Запоріжжі та області - проблеми з електропостачанням.
