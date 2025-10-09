УКР
Одеса під ударом російських безпілотників - у місті працює ППО

Обстріл Одеси 9 жовтня

Одеса у ніч на 9 жовтня під атакою російських дронів-камікадзе. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Одеса", у місті пролунали кілька вибухів.

Місцеві канали повідомляють про активну роботу ППО.

Напередодні військові попереджали про групу ворожих дронів, що рухалася з Чорного моря в напрямку області.

Раніше ми писали, що у ніч на 9 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Сумщину, застосувавши десятки ударних дронів і керовані авіабомби. Серед загиблих - троє цивільних.

Також армія РФ атакувала Запорізьку область, одна людина поранена. У Запоріжжі та області - проблеми з електропостачанням.  

Член американской палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит порядка 50 миллионов долларов в банк в Саудовской Аравии. Об этом она сообщила в разговоре с блогером Дэнни Джонсом.
09.10.2025 02:29 Відповісти
 
 