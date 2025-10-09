Одеса під ударом російських безпілотників - у місті працює ППО

Одеса у ніч на 9 жовтня під атакою російських дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Одеса", у місті пролунали кілька вибухів.

Місцеві канали повідомляють про активну роботу ППО.

Напередодні військові попереджали про групу ворожих дронів, що рухалася з Чорного моря в напрямку області.

Раніше ми писали, що у ніч на 9 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Сумщину, застосувавши десятки ударних дронів і керовані авіабомби. Серед загиблих - троє цивільних.

Також армія РФ атакувала Запорізьку область, одна людина поранена. У Запоріжжі та області - проблеми з електропостачанням.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі