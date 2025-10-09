РУС
Одесса под ударом российских беспилотников - в городе работает ПВО

Обстрел Одессы 9 октября

Одесса в ночь на 9 октября под атакой российских дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Одеса", в городе прогремели несколько взрывов.

Местные каналы сообщают об активной работе ПВО.

Накануне военные предупреждали о группе вражеских дронов, которая двигалась с Черного моря в направлении области.

Ранее мы писали, что в ночь на 9 октября российские войска осуществили массированную атаку на Сумщину, применив десятки ударных дронов и управляемые авиабомбы. Среди погибших - трое гражданских.

Также армия РФ атаковала Запорожскую область, один человек ранен. В Запорожье и области - проблемы с электроснабжением.

