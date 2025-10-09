Россия обстреляла Сумскую область: среди погибших - трое гражданских
В ночь на 9 октября российские войска осуществили массированную атаку на Сумскую область, применив десятки ударных дронов и управляемые авиабомбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Под интенсивным огнем оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Камышанская и Николаевская громады.
По словам Григорова, часть беспилотников Силы обороны смогли сбить, однако враг продолжал массированные обстрелы.
В результате атак погибли трое мирных жителей: 40-летний мужчина в Николаевской громаде, 65-летний - в Великописаревской и 66-летний - в Белопольской.
Кроме того, два человека получили ранения - 47-летний житель Степановской громады и 52-летний житель Сумской. Пострадавшим оперативно оказывают медицинскую помощь.
Разрушения зафиксированы в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры.
Власти призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
