Росія обстріляла Сумську область: серед загиблих - троє цивільних

У ніч на 9 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Сумщину, застосувавши десятки ударних дронів і керовані авіабомби.

Під інтенсивним вогнем опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська громади.

За словами Григорова, частину безпілотників Сили оборони змогли збити, проте ворог продовжував масовані обстріли.

Унаслідок атак загинули троє мирних жителів: 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний — у Великописарівській та 66-річний — у Білопільській.

Крім того, двоє людей отримали поранення — 47-річний мешканець Степанівської громади та 52-річний житель Сумської.Постраждалим оперативно надають медичну допомогу.

Руйнування зафіксовано у житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури.

Влада закликає мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

