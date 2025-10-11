УКР
Україна синхронізувала з Японією санкції проти РФ, - Зеленський (оновлено)

Зеленський про санкції проти РФ

Україна продовжує санкційну роботу й предметно координує її з партнерами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що фактично санкції проти Росії за цю війну вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості. І в Росії відчуваються наслідки світових санкцій, і буде ще більше тиску за цю війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія знизила стелю цін на російську нафту та запровадила нові санкції, - Reuters

"Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання", - розповів президент.

Він додав, що лише від червня цього року Україна ухвалила для своєї юрисдикції вже вісім санкційних пакетів – синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Дякую всім, хто допомагає Україні!" - додав Зеленський.

Як повідомляється на сайті президента, Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з Японією та підписав відповідний указ. 

Так, згідно з указом №778/2025 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 жовтня 2025 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", під обмеження потрапили вісім фізичних і 14 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій.

Серед них генеральний директор "Алроси" Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів, директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін, а також представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.

Читайте: Військова промисловість та нафтовий сектор РФ: Зеленський підписав нові санкційні укази

Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК, зокрема до "Стауту" й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії. Також під санкції потрапила приватна військова компанія "Конвой", яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25777) росія (68364) санкції (12826) Японія (1232)
Топ коментарі
+5
Ось ці дві ЗЕмразини несуть безпосередню відповідальність за відсутність світла у Києві.
До них можна задавати питання-чому ворожі дрони уражають інфраструктуру, на захист якої витрачені мільярди наших грошей.

показати весь коментар
11.10.2025 17:55 Відповісти
+3
Віталій Залізняк а для чого нам Зеленський? Якщо він не виконує свої обов'язки
показати весь коментар
11.10.2025 18:00 Відповісти
+3
Синхронізатор,однако
показати весь коментар
11.10.2025 18:05 Відповісти
Меньше 6 годин між патужним піздєжом та блекаутом ... **** .. це навіть було б смішно якби не *******.
показати весь коментар
11.10.2025 17:24 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/122462 💡Софіївська Борщагівка. Немає електрики. Люди перекрили дорогу.

Вже 2 дні жителі без будь-яких комунікацій - електрики та води досі немає.
показати весь коментар
11.10.2025 17:30 Відповісти
І що, перекриття їм допомогло, світло з'явилося?
показати весь коментар
11.10.2025 17:42 Відповісти
Знову обдовбавсі?
показати весь коментар
11.10.2025 17:49 Відповісти
Я тебе зрозумів , а що до електрики?
показати весь коментар
11.10.2025 17:52 Відповісти
Ось ці дві ЗЕмразини несуть безпосередню відповідальність за відсутність світла у Києві.
До них можна задавати питання-чому ворожі дрони уражають інфраструктуру, на захист якої витрачені мільярди наших грошей.

показати весь коментар
11.10.2025 17:55 Відповісти
Ти що тупенький, ЩО ТАМ ЗІ СВІТЛОМ? Перекрили дорогу, після цього СВІТЛО ДАЛИ?!!!!
показати весь коментар
11.10.2025 17:59 Відповісти
Віталій Залізняк ти *******?
Я ж тобі сказав - зайди до своїх руснявих коханців (мамедова, найма) і постав їм питання.
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/1976625650330108062 Все захищено. Досить скиглити
показати весь коментар
11.10.2025 18:05 Відповісти
Тобі до рашен пропагандонів треба, фублей насиплять.
показати весь коментар
11.10.2025 18:53 Відповісти
Віталій Залізняк за оборону Київа та ТЕЦ особисто відповідає голова КМВА Ткаченко, призначений ... Віслюком Зеленським.
показати весь коментар
11.10.2025 18:06 Відповісти
То чому не їдуть до резиденції найзеленішого?
показати весь коментар
11.10.2025 18:11 Відповісти
То виборці Віслюка
показати весь коментар
11.10.2025 18:16 Відповісти
Скоріш за все. Бо отакі акції - це робити гірше іншим, в данному випадку - водіям та пасажирам. Це - як типу, в мене немає світла - то я відкрию всі крани й затоплю сусідів. Теж акція протесту.
показати весь коментар
11.10.2025 18:36 Відповісти
Синхронізатор потужний, ти вже синхронізував корупцію тотальну таку, що навіть і янику не снилося.
показати весь коментар
11.10.2025 17:44 Відповісти
Якщо додати до 281 фізичної і 633 юридичних осіб ще вбиральниць та водіїв юридичних осіб - рашка безумовно впаде!
показати весь коментар
11.10.2025 17:48 Відповісти
А можна взагалі нічого не робити, тільки своє фі у інтернеті писати, воно ж само все після цього розсмокчеться.
показати весь коментар
11.10.2025 17:54 Відповісти
Віталій Залізняк а для чого нам Зеленський? Якщо він не виконує свої обов'язки
показати весь коментар
11.10.2025 18:00 Відповісти
Синхронізатор,однако
показати весь коментар
11.10.2025 18:05 Відповісти
Коли зеленський нам розказує, шо расія мусить понести відповідальність і шо вона за все заплатить, він завжди має на увазі роялті з кіна 95 кварталу, які транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались.
показати весь коментар
11.10.2025 18:12 Відповісти
Велике синхронізування
показати весь коментар
11.10.2025 18:18 Відповісти
Анкції синхронізував з Японією, а закони синхронізував з Московією.
показати весь коментар
11.10.2025 18:28 Відповісти
А с завгоспом синхронізував щоб кацапам він доповів
показати весь коментар
11.10.2025 19:13 Відповісти
 
 