Україна синхронізувала з Японією санкції проти РФ, - Зеленський (оновлено)

Україна продовжує санкційну роботу й предметно координує її з партнерами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що фактично санкції проти Росії за цю війну вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості. І в Росії відчуваються наслідки світових санкцій, і буде ще більше тиску за цю війну.

Японія знизила стелю цін на російську нафту та запровадила нові санкції, - Reuters

"Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання", - розповів президент.



Він додав, що лише від червня цього року Україна ухвалила для своєї юрисдикції вже вісім санкційних пакетів – синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

"Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Дякую всім, хто допомагає Україні!" - додав Зеленський.

Як повідомляється на сайті президента, Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з Японією та підписав відповідний указ.

Так, згідно з указом №778/2025 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 жовтня 2025 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", під обмеження потрапили вісім фізичних і 14 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій.

Серед них генеральний директор "Алроси" Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів, директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін, а також представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.

Військова промисловість та нафтовий сектор РФ: Зеленський підписав нові санкційні укази

Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК, зокрема до "Стауту" й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії. Також під санкції потрапила приватна військова компанія "Конвой", яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.