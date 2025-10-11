Украина синхронизировала с Японией санкции против РФ, - Зеленский

Украина продолжает санкционную работу и предметно координирует ее с партнерами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что фактически санкции против России за эту войну уже стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. И в России ощущаются последствия мировых санкций, и будет еще больше давления за эту войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония снизила потолок цен на российскую нефть и ввела новые санкции, - Reuters

"Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией - я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают доходами российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование", - рассказал президент.



Он добавил, что только с июня этого года Украина приняла для своей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов - синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза. Благодарю всех, кто помогает Украине!" - добавил Зеленский.