Украина синхронизировала с Японией санкции против РФ, - Зеленский
Украина продолжает санкционную работу и предметно координирует ее с партнерами.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что фактически санкции против России за эту войну уже стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. И в России ощущаются последствия мировых санкций, и будет еще больше давления за эту войну.
"Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией - я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают доходами российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование", - рассказал президент.
Он добавил, что только с июня этого года Украина приняла для своей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов - синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.
"Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза. Благодарю всех, кто помогает Украине!" - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже 2 дні жителі без будь-яких комунікацій - електрики та води досі немає.
До них можна задавати питання-чому ворожі дрони уражають інфраструктуру, на захист якої витрачені мільярди наших грошей.
Я ж тобі сказав - зайди до своїх руснявих коханців (мамедова, найма) і постав їм питання.
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/1976625650330108062 Все захищено. Досить скиглити
А не оте, на шо ми всі сподівались.