Украина синхронизировала с Японией санкции против РФ, - Зеленский

Зеленский о санкциях против РФ

Украина продолжает санкционную работу и предметно координирует ее с партнерами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что фактически санкции против России за эту войну уже стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. И в России ощущаются последствия мировых санкций, и будет еще больше давления за эту войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония снизила потолок цен на российскую нефть и ввела новые санкции, - Reuters

"Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией - я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают доходами российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование", - рассказал президент.

Он добавил, что только с июня этого года Украина приняла для своей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов - синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.

"Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза. Благодарю всех, кто помогает Украине!" - добавил Зеленский.

+2
Меньше 6 годин між патужним піздєжом та блекаутом ... **** .. це навіть було б смішно якби не *******.
11.10.2025 17:24 Ответить
+1
Ось ці дві ЗЕмразини несуть безпосередню відповідальність за відсутність світла у Києві.
До них можна задавати питання-чому ворожі дрони уражають інфраструктуру, на захист якої витрачені мільярди наших грошей.

11.10.2025 17:55 Ответить
Меньше 6 годин між патужним піздєжом та блекаутом ... **** .. це навіть було б смішно якби не *******.
11.10.2025 17:24 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/122462 💡Софіївська Борщагівка. Немає електрики. Люди перекрили дорогу.

Вже 2 дні жителі без будь-яких комунікацій - електрики та води досі немає.
11.10.2025 17:30 Ответить
І що, перекриття їм допомогло, світло з'явилося?
11.10.2025 17:42 Ответить
Знову обдовбавсі?
11.10.2025 17:49 Ответить
Я тебе зрозумів , а що до електрики?
11.10.2025 17:52 Ответить
Ось ці дві ЗЕмразини несуть безпосередню відповідальність за відсутність світла у Києві.
До них можна задавати питання-чому ворожі дрони уражають інфраструктуру, на захист якої витрачені мільярди наших грошей.

11.10.2025 17:55 Ответить
Ти що тупенький, ЩО ТАМ ЗІ СВІТЛОМ? Перекрили дорогу, після цього СВІТЛО ДАЛИ?!!!!
11.10.2025 17:59 Ответить
Віталій Залізняк ти *******?
Я ж тобі сказав - зайди до своїх руснявих коханців (мамедова, найма) і постав їм питання.
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/1976625650330108062 Все захищено. Досить скиглити
11.10.2025 18:05 Ответить
Віталій Залізняк за оборону Київа та ТЕЦ особисто відповідає голова КМВА Ткаченко, призначений ... Віслюком Зеленським.
11.10.2025 18:06 Ответить
То чому не їдуть до резиденції найзеленішого?
показать весь комментарий
То виборці Віслюка
показать весь комментарий
Синхронізатор потужний, ти вже синхронізував корупцію тотальну таку, що навіть і янику не снилося.
показать весь комментарий
Якщо додати до 281 фізичної і 633 юридичних осіб ще вбиральниць та водіїв юридичних осіб - рашка безумовно впаде!
показать весь комментарий
А можна взагалі нічого не робити, тільки своє фі у інтернеті писати, воно ж само все після цього розсмокчеться.
показать весь комментарий
Віталій Залізняк а для чого нам Зеленський? Якщо він не виконує свої обов'язки
показать весь комментарий
Синхронізатор,однако
показать весь комментарий
Коли зеленський нам розказує, шо расія мусить понести відповідальність і шо вона за все заплатить, він завжди має на увазі роялті з кіна 95 кварталу, які транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались.
показать весь комментарий
Велике синхронізування
показать весь комментарий
