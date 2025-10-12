Цахкна щодо ситуації на кордоні Естонії та РФ: повідомлення є перебільшеними, не відбувається нічого надзвичайного

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав перебільшеними повідомлення про те, що ситуація на естонсько-російському кордоні стає напруженою.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про те, що ситуація на естонсько-російському кордоні стає напруженою, є перебільшеними. На південному сході Естонії є дорога, яка на короткий час перетинає російську територію. Місцевим жителям дозволено користуватися нею без зупинки. У п'ятницю ми помітили на цій дорозі, на російській стороні, сім озброєних російських військовослужбовців. Щоб уникнути можливих інцидентів, ми тимчасово зупинили там рух транспорту", – пояснив міністр.

Також читайте: Цахкна не виключає подальших провокацій РФ, спрямованих на випробування НАТО

Цахкна зазначив, що у довгостроковій перспективі Естонія планує повністю припинити використання цієї дороги. Альтернативний маршрут, що оминає територію Росії, вже існує, а новий перебуває на стадії будівництва.

"Нинішня ситуація є історичною аномалією. Щоб було зрозуміло: на кордоні не відбувається нічого надзвичайного. Росіяни діють дещо більш впевнено і помітно, ніж раніше, але ситуація залишається під контролем", – додав він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, увечері 10 жовтня естонські прикордонники закрили пункт пропуску "Саатсе", що на кордоні з РФ. Причиною такого рішення стала "більша, ніж зазвичай", кількість російських військових на території РФ поруч з пунктом пропуску "Саатсе".