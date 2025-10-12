Цахкна о ситуации на границе Эстонии и РФ: сообщения преувеличены, ничего экстраординарного не происходит
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал преувеличенными сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, являются преувеличенными. На юго-востоке Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает российскую территорию. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки. В пятницу мы заметили на этой дороге, на российской стороне, семь вооруженных российских военнослужащих. Чтобы избежать возможных инцидентов, мы временно остановили там движение транспорта", - пояснил министр.
Цахкна отметил, что в долгосрочной перспективе Эстония планирует полностью прекратить использование этой дороги. Альтернативный маршрут, минуя территорию России, уже существует, а новый находится на стадии строительства.
"Нынешняя ситуация является исторической аномалией. Чтобы было понятно: на границе не происходит ничего чрезвычайного. Россияне действуют несколько более уверенно и заметно, чем раньше, но ситуация остается под контролем", - добавил он.
Напомним, вечером 10 октября эстонские пограничники закрыли пункт пропуска "Саатсе" на границе с РФ. Причиной такого решения стало "большее, чем обычно", количество российских военных на территории РФ рядом с пунктом пропуска "Саатсе".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
готуйтесь до шашликів!
десь 24.02. 2026 все станеться.....